Meteo Palma di Montechiaro, le previsioni per domani sabato 21 settembre

Sabato 21 Settembre a Palma di Montechiaro si presenterà con condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà sereno, ma con l’avanzare delle ore si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai 21°C e 20°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Est e Nord Est.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 24°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 60%, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità si attesterà intorno al 60%, rendendo l’aria piuttosto confortevole.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94%. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 23°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 12,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il clima asciutto.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 22°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 80%, e il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno arrivare fino a 19,1 km/h. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni, mantenendo il clima asciutto.

In conclusione, le previsioni meteo per Palma di Montechiaro nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una predominanza di cieli nuvolosi. Non si prevedono cambiamenti significativi, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali variazioni. La settimana si prospetta quindi tranquilla, con un clima che favorirà attività all’aperto, anche se con un cielo non sempre sereno.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +20.6° perc. +20.7° Assenti 8.7 ENE max 10.5 Grecale 75 % 1017 hPa 4 nubi sparse +20° perc. +20.1° Assenti 8.9 ENE max 9.5 Grecale 77 % 1017 hPa 7 nubi sparse +21.7° perc. +21.8° Assenti 8.7 E max 10.8 Levante 70 % 1018 hPa 10 nubi sparse +24° perc. +24° Assenti 13.4 SSE max 11.8 Scirocco 61 % 1019 hPa 13 nubi sparse +24.4° perc. +24.5° Assenti 13.4 S max 12.3 Ostro 60 % 1018 hPa 16 cielo coperto +23.3° perc. +23.4° Assenti 9 S max 10.4 Ostro 68 % 1018 hPa 19 cielo coperto +22.3° perc. +22.6° Assenti 8.2 SE max 13.3 Scirocco 78 % 1019 hPa 22 cielo coperto +21.8° perc. +22.1° prob. 4 % 11.2 SE max 19.8 Scirocco 81 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:59

