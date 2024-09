Meteo Palmi, le previsioni per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 16 Settembre, Palmi si troverà ad affrontare un clima variabile, caratterizzato da piogge leggere durante la notte e un progressivo miglioramento delle condizioni meteo nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 18,7°C e i 22,4°C, mentre l’umidità rimarrà piuttosto elevata, con punte fino al 76%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 10,9 km/h.

Durante la notte, Palmi sarà interessata da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 71%. Le temperature percepite si aggireranno attorno ai 18,8°C, mentre la velocità del vento sarà di circa 9,5 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest. Le precipitazioni saranno contenute, con valori che non supereranno i 0,18 mm.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Le nuvole sparse accompagneranno la giornata, con una temperatura che salirà fino a 22,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 27% alle ore 12:00. La velocità del vento rimarrà leggera, con intensità che varierà tra 6,6 km/h e 10,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative durante questa fase della giornata.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo un clima più soleggiato. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21,7°C, mentre l’umidità si manterrà su livelli moderati. Le nuvole sparse torneranno a farsi vedere, ma senza portare piogge. La velocità del vento continuerà a essere leggera, con direzione prevalentemente settentrionale.

La sera porterà un aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno fino a 18,7°C e si prevederanno piogge leggere, con una probabilità di precipitazioni che raggiungerà il 26%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Palmi indicano una giornata di transizione, con piogge leggere al mattino e un miglioramento nel pomeriggio. Tuttavia, la sera porterà nuovamente condizioni di instabilità. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della probabilità di pioggia. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di un clima più stabile e piacevole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Palmi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.9° perc. +18.8° 0.18 mm 9.5 ONO max 13 Maestrale 76 % 1014 hPa 3 pioggia leggera +19.2° perc. +19.1° 0.14 mm 10.8 NO max 12.8 Maestrale 75 % 1013 hPa 6 nubi sparse +19.7° perc. +19.6° prob. 19 % 8.9 ONO max 11.2 Maestrale 72 % 1013 hPa 9 nubi sparse +21.4° perc. +21.2° prob. 10 % 9.5 ONO max 9.4 Maestrale 60 % 1013 hPa 12 nubi sparse +22.4° perc. +22.1° prob. 10 % 9.8 NNO max 7.9 Maestrale 55 % 1012 hPa 15 nubi sparse +21.7° perc. +21.4° prob. 17 % 8.3 N max 6.4 Tramontana 58 % 1011 hPa 18 nubi sparse +19.6° perc. +19.4° prob. 19 % 4.2 ENE max 5.2 Grecale 68 % 1011 hPa 21 cielo coperto +18.8° perc. +18.7° prob. 26 % 7.1 SE max 7.3 Scirocco 73 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 18:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.