Meteo Palmi, le previsioni per domani sabato 28 settembre

Le condizioni meteo per Sabato 28 Settembre a Palmi si preannunciano variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Le previsioni del tempo indicano un calo delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un clima più fresco e umido.

Nella notte, i cieli si presenteranno sereni, con una temperatura che si attesterà intorno ai 22,8°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 3%, e il vento soffierà leggero da est, con velocità di circa 2,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 58%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Con l’arrivo della mattina, si continuerà a godere di cieli sereni e temperature in lieve aumento, che raggiungeranno i 25,4°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, e il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 12,3 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 54%, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, tuttavia, le previsioni meteo segnalano un cambiamento. A partire dalle 15:00, si attenderanno piogge leggere, con una temperatura che scenderà a 23,1°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 45%, e le precipitazioni saranno accompagnate da un’intensificazione del vento, che potrà raggiungere i 16,8 km/h. L’umidità salirà notevolmente, arrivando fino all’84%.

La sera porterà cieli coperti e piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e le precipitazioni continueranno, con valori che potrebbero raggiungere i 0,11 mm. Il vento si manterrà vivace, con raffiche fino a 22,4 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno all’81%, creando un’atmosfera umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palmi nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si stabilizzeranno nuovamente su valori più elevati. Tuttavia, per Sabato 28 Settembre, è consigliabile prepararsi a un pomeriggio e una serata piovosi, con un clima che richiederà un abbigliamento adeguato per affrontare l’umidità e le temperature più fresche.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Palmi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.8° perc. +22.6° Assenti 2.2 E max 6.9 Levante 58 % 1014 hPa 3 nubi sparse +22.5° perc. +22.4° Assenti 3 E max 7.2 Levante 59 % 1013 hPa 6 poche nuvole +23.2° perc. +23.2° Assenti 2.2 N max 6.4 Tramontana 60 % 1014 hPa 9 cielo sereno +25.2° perc. +25.1° Assenti 5.5 ONO max 10.8 Maestrale 53 % 1015 hPa 12 cielo sereno +25.2° perc. +25.3° Assenti 12.3 ONO max 19.8 Maestrale 59 % 1015 hPa 15 pioggia leggera +23.1° perc. +23.7° 0.16 mm 16.8 ONO max 21.4 Maestrale 84 % 1015 hPa 18 nubi sparse +21.2° perc. +21.6° prob. 17 % 15.2 NNO max 20.3 Maestrale 82 % 1017 hPa 21 cielo coperto +20.2° perc. +20.4° prob. 4 % 15.4 NNO max 19.8 Maestrale 81 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:39

