Meteo Palo del Colle, le previsioni per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Palo del Colle si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente sereno, con una leggera presenza di nuvole nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 16°C e i 22°C, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 25 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 60%.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 17°C, con un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da ovest-nordovest. L’umidità sarà attorno al 55%, garantendo un clima piacevole per il riposo notturno.

Nella mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 21°C entro le ore centrali. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa minima, e i venti si presenteranno leggeri, favorendo una sensazione di freschezza. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi sotto il 50%.

Il pomeriggio porterà con sé qualche nuvola in più, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. Le temperature toccheranno il picco di 22°C, mentre il vento si farà più leggero, con intensità che non supererà i 12 km/h. La sensazione di calore sarà mitigata da una leggera brezza, rendendo il pomeriggio particolarmente gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 19°C. Il cielo rimarrà sereno e l’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort. I venti saranno quasi assenti, favorendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palo del Colle indicano una giornata di Ottobre all’insegna del bel tempo e della stabilità meteorologica. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a rimanere sopra la media stagionale. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste giornate favorevoli per godere di passeggiate e attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Palo del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.9° perc. +16.1° Assenti 14.4 ONO max 25.9 Maestrale 58 % 1018 hPa 4 cielo sereno +16.4° perc. +15.6° Assenti 13.4 ONO max 22.7 Maestrale 61 % 1017 hPa 7 cielo sereno +17.8° perc. +17.2° Assenti 12.9 NO max 20.6 Maestrale 58 % 1017 hPa 10 cielo sereno +20.7° perc. +20° Assenti 12.3 NNO max 15.6 Maestrale 48 % 1017 hPa 13 cielo sereno +21.9° perc. +21.4° Assenti 14.6 N max 15.1 Tramontana 45 % 1015 hPa 16 poche nuvole +20.3° perc. +19.9° Assenti 11.8 NNE max 11.4 Grecale 57 % 1015 hPa 19 cielo sereno +19.2° perc. +18.8° Assenti 2.9 ENE max 2.2 Grecale 61 % 1015 hPa 22 cielo sereno +19° perc. +18.5° Assenti 1.9 S max 5.7 Ostro 60 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:30

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.