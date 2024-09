Meteo Parabiago, le previsioni per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Sabato 21 Settembre a Parabiago si presenteranno con un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La previsione del tempo indica una giornata caratterizzata da una leggera instabilità, ma senza precipitazioni significative.

Nella notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,4°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità sarà piuttosto elevata, attorno al 67%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1022 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo si schiarirà progressivamente, passando a poche nuvole. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 23,6°C intorno a mezzogiorno, con un’umidità che scenderà al 42%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Sud-Est, con velocità che varieranno tra i 2 e i 7 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 21°C e i 23,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono piogge. L’umidità rimarrà intorno al 43%, e i venti continueranno a essere leggeri, con raffiche che non supereranno i 12 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno fino a 18,5°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 64%, e i venti si faranno più deboli, mantenendosi sotto i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 21 Settembre a Parabiago indicano una giornata prevalentemente nuvolosa, ma con temperature gradevoli e senza piogge. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa, quindi sarà opportuno tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Parabiago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.4° perc. +17° Assenti 4.4 NNE max 5.5 Grecale 67 % 1022 hPa 4 nubi sparse +15.9° perc. +15.5° Assenti 4.9 NE max 6.2 Grecale 72 % 1022 hPa 7 poche nuvole +17.4° perc. +16.9° Assenti 2.7 ENE max 5.4 Grecale 66 % 1022 hPa 10 poche nuvole +22° perc. +21.6° Assenti 2 ENE max 5.5 Grecale 49 % 1022 hPa 13 poche nuvole +23.8° perc. +23.3° prob. 5 % 6.2 SE max 6 Scirocco 41 % 1020 hPa 16 nubi sparse +22.4° perc. +21.9° prob. 5 % 7.6 SE max 8 Scirocco 48 % 1020 hPa 19 cielo coperto +19.2° perc. +18.8° Assenti 2.9 ESE max 3.2 Scirocco 61 % 1021 hPa 22 cielo coperto +17.9° perc. +17.5° Assenti 4.5 NNE max 5 Grecale 66 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 19:18

