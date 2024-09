Meteo Parma, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Parma di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e temperature moderate. Durante la notte, la città sarà interessata da piogge leggere e moderate, con una temperatura che si attesterà intorno ai 11,5°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che raggiungerà il 95%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est e sud-est, con raffiche che potranno arrivare fino a 13,4 km/h.

Nella mattina, il meteo non subirà significative variazioni. Le nuvole continueranno a dominare il cielo, con temperature che si alzeranno lentamente fino a raggiungere i 16,1°C intorno a mezzogiorno. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno al 59%. I venti si manterranno leggeri, con una velocità che varierà tra i 4,2 km/h e i 10,8 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica rimarrà stabile, con cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. Anche in questo frangente, l’umidità si manterrà intorno al 60%. I venti potrebbero intensificarsi leggermente, con raffiche che raggiungeranno i 17,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il pomeriggio adatto per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile indossare abbigliamento adeguato per le temperature fresche.

La sera porterà un graduale miglioramento, con la presenza di nubi sparse e una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 11,5°C. I venti si manterranno moderati, con velocità che varieranno tra i 10,6 km/h e i 12,4 km/h. L’umidità rimarrà elevata, ma non si prevedono ulteriori precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Parma mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori freschi e una predominanza di cielo nuvoloso. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, soprattutto per eventuali spostamenti o attività all’aperto. Domani, ci si aspetta un leggero miglioramento, mentre nei giorni successivi si potrebbe assistere a un incremento della temperatura e a una diminuzione della copertura nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Parma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +11.7° perc. +11.4° 0.73 mm 8.1 E max 13.4 Levante 95 % 1007 hPa 3 pioggia leggera +11.3° perc. +10.9° 0.84 mm 5.7 ESE max 9.1 Scirocco 95 % 1008 hPa 6 cielo coperto +11.9° perc. +11.4° prob. 83 % 1.6 NO max 5.3 Maestrale 87 % 1009 hPa 9 cielo coperto +14° perc. +13.3° prob. 37 % 4.7 E max 8.6 Levante 73 % 1011 hPa 12 cielo coperto +16.1° perc. +15.3° prob. 41 % 10.8 E max 11.6 Levante 59 % 1011 hPa 15 cielo coperto +16.2° perc. +15.3° prob. 15 % 11.7 ESE max 10.1 Scirocco 57 % 1012 hPa 18 cielo coperto +13° perc. +12° prob. 9 % 17.1 SSE max 33.1 Scirocco 65 % 1014 hPa 21 nubi sparse +11.7° perc. +10.6° Assenti 12.2 SO max 18 Libeccio 66 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 19:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.