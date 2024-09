Meteo Partinico, le previsioni per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Partinico si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e sereno. Le previsioni meteo indicano un cielo completamente sgombro da nuvole, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore rispetto a quella reale, ma comunque confortevole. I venti saranno prevalentemente leggeri, favorendo una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore più calde.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da nord-est. L’umidità si manterrà attorno al 69%, garantendo un clima piacevole per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 24°C intorno a mezzogiorno. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa pari a zero. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 4 e i 8 km/h, rendendo l’atmosfera particolarmente gradevole. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo valori intorno al 43%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, attestandosi sui 22°C verso le ore 16:00. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. I venti continueranno a essere leggeri, contribuendo a mantenere un clima fresco e piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

Con l’arrivo della sera, le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20°C, mantenendo un cielo sereno. I venti, sempre leggeri, non supereranno i 7 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 65%. Questo renderà la serata ideale per passeggiate o attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Partinico nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le temperature continueranno a mantenersi su valori confortevoli. Gli amanti del bel tempo potranno godere di queste condizioni favorevoli, approfittando di ogni momento all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Partinico

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18° perc. +17.7° Assenti 7.6 NE max 9.4 Grecale 69 % 1019 hPa 4 cielo sereno +17.6° perc. +17.2° Assenti 7.3 ENE max 9.2 Grecale 71 % 1018 hPa 7 cielo sereno +19.7° perc. +19.3° Assenti 4.6 E max 4.9 Levante 60 % 1018 hPa 10 cielo sereno +23.3° perc. +22.8° Assenti 3.1 ONO max 5.3 Maestrale 44 % 1018 hPa 13 cielo sereno +24.3° perc. +24° Assenti 8.5 N max 7.5 Tramontana 45 % 1016 hPa 16 cielo sereno +22.4° perc. +22.2° Assenti 6.2 NNE max 7.2 Grecale 56 % 1015 hPa 19 cielo sereno +20.4° perc. +20.2° Assenti 3.4 SSE max 5.2 Scirocco 65 % 1015 hPa 22 cielo sereno +20.2° perc. +19.9° Assenti 7.3 SSE max 7.8 Scirocco 64 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:46

