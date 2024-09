Meteo Paternò, le previsioni per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 29 Settembre, Paternò si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche favorevoli, caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Le previsioni meteo indicano una stabilità atmosferica che accompagnerà gli abitanti della città per tutta la giornata, con valori di temperatura che si manterranno su livelli confortevoli.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, con un cielo che si presenterà inizialmente con nubi sparse e successivamente sereno. La copertura nuvolosa sarà bassa, con una percentuale che varierà dal 52% all’8%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 9,4 km/h e i 12,6 km/h, proveniente principalmente da Nord Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 69%, garantendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà completamente sereno, favorendo un aumento delle temperature che raggiungeranno i 25,9°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita sarà leggermente più alta, attestandosi sui 25,3°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, con valori che si aggireranno attorno ai 5,7 km/h. L’umidità scenderà al 32%, rendendo l’aria più secca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 24°C. Il cielo rimarrà sereno, e la copertura nuvolosa sarà assente. Anche in questo frangente, la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 17,1 km/h. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, oscillando tra il 32% e il 43%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17,7°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 64%, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Paternò indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori piacevoli e un cielo sereno. Non si prevedono perturbazioni significative, il che suggerisce un inizio di settimana all’insegna del bel tempo. Gli abitanti potranno quindi godere di un clima favorevole, ideale per attività all’aperto e momenti di svago.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Paternò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.4° perc. +20.2° prob. 20 % 12.6 NO max 23.8 Maestrale 69 % 1017 hPa 4 cielo sereno +19° perc. +18.7° prob. 8 % 11.3 NNO max 19.9 Maestrale 66 % 1017 hPa 7 cielo sereno +21.2° perc. +20.8° Assenti 8.8 NO max 13.3 Maestrale 53 % 1018 hPa 10 cielo sereno +25° perc. +24.4° Assenti 10.5 NO max 16.5 Maestrale 32 % 1018 hPa 13 cielo sereno +25.4° perc. +24.8° Assenti 5.7 NO max 17.1 Maestrale 32 % 1017 hPa 16 cielo sereno +22.6° perc. +22° Assenti 7.5 NNO max 16.9 Maestrale 43 % 1018 hPa 19 poche nuvole +19.8° perc. +19.2° prob. 6 % 5.8 NNO max 13.5 Maestrale 56 % 1020 hPa 22 cielo sereno +18° perc. +17.5° Assenti 6 NO max 11.7 Maestrale 63 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:42

