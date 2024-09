Meteo Paternò, le previsioni per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 28 Settembre a Paternò indicano una giornata caratterizzata da temperature elevate e una variabilità della copertura nuvolosa. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai 23°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 33,2°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da un cielo prevalentemente sereno. Nel pomeriggio, si prevede un incremento della nuvolosità, con la possibilità di piogge leggere nel tardo pomeriggio. La sera porterà una diminuzione delle temperature, mantenendo comunque un clima mite.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo rimarrà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 23,6°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 5%, e il vento soffierà da Ovest-Nord Ovest a una velocità di circa 7,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 58%, garantendo un clima piacevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente. Alle 10:00, si registrerà una temperatura di 31,8°C e una copertura nuvolosa praticamente assente. Il vento sarà leggero, con velocità di circa 4,5 km/h. A mezzogiorno, la temperatura raggiungerà il picco di 33,2°C, mentre l’umidità scenderà al 29%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un aumento della nuvolosità. Alle 16:00, si prevede l’arrivo di piogge leggere, con una temperatura che scenderà a 27,9°C e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 75%. Le precipitazioni saranno minime, con un’intensità di 0,12 mm. La probabilità di pioggia si attesterà intorno al 20%, ma non si prevedono eventi significativi.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21,9°C alle 23:00. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 29%, con venti leggeri da Ovest-Nord Ovest. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 71%, ma non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Paternò nei prossimi giorni indicano un clima variabile. Dopo una giornata calda e prevalentemente serena, si prevede un abbassamento delle temperature e un aumento della nuvolosità. Domenica e Lunedì potrebbero portare ulteriori cambiamenti, con la possibilità di piogge più consistenti. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per avere un quadro chiaro della situazione meteorologica.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Paternò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.4° perc. +23.4° Assenti 7 ONO max 11.9 Maestrale 58 % 1013 hPa 4 cielo sereno +23° perc. +22.8° Assenti 6.8 ONO max 11 Maestrale 58 % 1013 hPa 7 cielo sereno +26.7° perc. +27° Assenti 5.8 ONO max 9.4 Maestrale 47 % 1014 hPa 10 cielo sereno +31.8° perc. +30.7° Assenti 4.5 OSO max 10.7 Libeccio 31 % 1014 hPa 13 poche nuvole +32.4° perc. +31.4° Assenti 6.4 S max 19.2 Ostro 31 % 1012 hPa 16 pioggia leggera +27.9° perc. +28.1° 0.12 mm 5.1 SE max 10.7 Scirocco 47 % 1014 hPa 19 nubi sparse +23.7° perc. +24° prob. 12 % 5.5 ONO max 12.4 Maestrale 72 % 1015 hPa 22 nubi sparse +22.3° perc. +22.5° prob. 16 % 8.4 ONO max 18 Maestrale 71 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:43

