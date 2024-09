Meteo Pavia, le previsioni per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Pavia si prevede una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature che si manterranno su valori moderati. Le previsioni meteo indicano un clima stabile, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del giorno. La copertura nuvolosa sarà predominante, con percentuali che raggiungeranno il 100% durante gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 12,2°C e i 17,9°C, con un’umidità che si attesterà intorno all’82%.

Durante la notte, Pavia si troverà sotto un cielo coperto con temperature che scenderanno fino a 12,2°C. La brezza leggera proveniente da Est – Nord Est garantirà una sensazione di freschezza, con una velocità del vento che si manterrà intorno ai 7,1 km/h. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 84%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1018 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 15,1°C entro le 9:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo una velocità di circa 5,8 km/h. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque alta, intorno al 76%. La pressione atmosferica inizierà a scendere, attestandosi a 1017 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il loro picco, con un massimo di 17,9°C atteso intorno alle 14:00. Il cielo rimarrà coperto e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 10,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere, toccando i 1014 hPa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 14,6°C. Il cielo rimarrà coperto e la brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra i 6 km/h e i 8,7 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 81%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pavia indicano una stabilità climatica con cieli prevalentemente coperti e temperature moderate. Non si prevedono cambiamenti significativi, con un clima che rimarrà fresco e umido. Gli amanti del sole dovranno attendere giorni migliori, mentre chi preferisce il clima fresco troverà soddisfazione nelle condizioni attuali.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Pavia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.1° perc. +12.6° Assenti 8.5 ENE max 11.4 Grecale 82 % 1019 hPa 3 cielo coperto +12.2° perc. +11.7° Assenti 7.1 ENE max 7.5 Grecale 84 % 1018 hPa 6 cielo coperto +13.5° perc. +13° Assenti 6.2 ENE max 9.9 Grecale 81 % 1018 hPa 9 cielo coperto +15.1° perc. +14.7° Assenti 5.8 ENE max 8.6 Grecale 76 % 1018 hPa 12 cielo coperto +17.5° perc. +17° Assenti 8.6 ENE max 9.3 Grecale 67 % 1016 hPa 15 cielo coperto +17.4° perc. +17° Assenti 10.9 ENE max 11.7 Grecale 69 % 1014 hPa 18 cielo coperto +15.2° perc. +14.9° Assenti 8.6 ENE max 14.6 Grecale 78 % 1013 hPa 21 cielo coperto +14.8° perc. +14.5° Assenti 7.8 ENE max 13.5 Grecale 81 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:58

