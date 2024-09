Meteo Pavia, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Venerdì 13 Settembre a Pavia si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un lieve aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio e della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 19,3°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri e prevalentemente orientati da est, con velocità che varieranno tra i 4 km/h e i 11,2 km/h. L’umidità si attesterà su valori moderati, oscillando tra il 46% e il 90% durante la giornata.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 10,8°C. La brezza leggera accompagnerà le ore notturne, con una velocità del vento di circa 9,4 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 87%.

Nella mattina, ci si aspetta un cielo sereno con temperature in aumento. Alle 09:00, il termometro segnerà 15°C e continuerà a salire fino a raggiungere i 18,1°C a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori attorno ai 4,4 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi al 50%.

Il pomeriggio si presenterà con cielo sereno e temperature stabili attorno ai 19°C. Le condizioni di vento saranno leggermente più attive, con raffiche che potranno arrivare fino a 14,1 km/h. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà intorno al 49%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà progressivamente, passando a cielo coperto. Le temperature scenderanno fino a 12,3°C alle 21:00, con un aumento della copertura nuvolosa che raggiungerà il 89%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità su valori elevati, intorno al 76%.

In conclusione, le previsioni meteo per Pavia indicano una giornata di Venerdì 13 Settembre con condizioni climatiche favorevoli, seguite da un progressivo aumento della nuvolosità in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e una maggiore instabilità atmosferica, con possibilità di piogge. Pertanto, è consigliabile tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Pavia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.4° perc. +9.9° prob. 3 % 8 NE max 9.2 Grecale 90 % 1007 hPa 4 cielo sereno +9.7° perc. +9.7° prob. 1 % 4 E max 5.1 Levante 93 % 1008 hPa 7 cielo sereno +12° perc. +11.4° Assenti 4.1 O max 4.6 Ponente 81 % 1009 hPa 10 cielo sereno +16.2° perc. +15.4° Assenti 4.4 NNO max 7.7 Maestrale 59 % 1010 hPa 13 cielo sereno +19° perc. +18.2° Assenti 6.7 SE max 10.4 Scirocco 47 % 1010 hPa 16 poche nuvole +18° perc. +17.4° prob. 3 % 11.2 E max 16.6 Levante 61 % 1011 hPa 19 cielo coperto +13.3° perc. +12.6° Assenti 5.8 ENE max 7.2 Grecale 72 % 1014 hPa 22 cielo coperto +11.7° perc. +10.9° Assenti 7.8 O max 8.4 Ponente 77 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:32

