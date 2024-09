Meteo Perugia, le previsioni per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Perugia di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica e precipitazioni diffuse. Durante la notte, si registreranno nubi sparse che si trasformeranno in cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 46,2 km/h. Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo, con piogge che diventeranno sempre più intense.

Nella mattina, la situazione meteorologica si presenterà con piogge leggere che si intensificheranno, portando a precipitazioni moderate. Le temperature si manterranno tra i 16,8°C e i 20,7°C, mentre l’umidità si attesterà attorno all’85%. Il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 27,6 km/h. Durante le ore centrali della giornata, le previsioni del tempo indicano che le piogge continueranno a cadere, con accumuli che potranno arrivare a 1,77 mm entro le ore 12:00.

Nel pomeriggio, le piogge si manterranno moderate, con temperature che saliranno fino a 21,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e il vento continuerà a soffiare da sud-ovest con intensità variabile. Le precipitazioni si ridurranno leggermente, ma non mancheranno momenti di pioggia leggera. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con valori che raggiungeranno il 76%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non miglioreranno, e si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14,5°C. Le piogge diventeranno più intense, con accumuli significativi che potranno superare i 4 mm. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 95%, e il vento si calmerà leggermente, ma continuerà a soffiare con una certa intensità.

In conclusione, le previsioni meteo per Perugia nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità atmosferica. Venerdì e Sabato si prevede un miglioramento delle condizioni, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Perugia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17° perc. +17° Assenti 16.6 S max 39.4 Ostro 87 % 1008 hPa 4 cielo coperto +16.5° perc. +16.3° prob. 2 % 18.4 S max 44.5 Ostro 79 % 1007 hPa 7 pioggia leggera +18.2° perc. +18.2° 0.84 mm 18.5 S max 37.6 Ostro 82 % 1007 hPa 10 pioggia leggera +20.6° perc. +20.6° 0.66 mm 25.7 S max 37.6 Ostro 71 % 1006 hPa 13 pioggia moderata +21.2° perc. +21° 1.38 mm 29.8 SO max 44.2 Libeccio 63 % 1005 hPa 16 cielo coperto +20.1° perc. +19.8° prob. 76 % 27.6 SO max 42.6 Libeccio 61 % 1005 hPa 19 pioggia moderata +16.1° perc. +16° 1.5 mm 18.2 SSO max 37.5 Libeccio 82 % 1006 hPa 22 pioggia moderata +14.9° perc. +14.9° 1.98 mm 12.2 S max 32 Ostro 92 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:21

