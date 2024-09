Meteo Perugia, le previsioni per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Perugia indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si alzeranno progressivamente nel corso della mattina. Tuttavia, nel pomeriggio, si prevede un cambiamento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di nubi e piogge leggere. La serata si presenterà con una certa instabilità, con precipitazioni che continueranno a manifestarsi. Analizzando i dati, si evidenziano temperature che varieranno da un minimo di 15°C durante la notte a un massimo di 26,8°C nel pomeriggio.

Durante la notte, Perugia avrà cieli sereni con una copertura nuvolosa molto bassa, attorno al 4%. Le temperature si manterranno intorno ai 15,2°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità sarà alta, attorno al 71%, ma non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore centrali della giornata. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 25°C intorno alle 11:00. La brezza leggera continuerà a soffiare da Sud – Sud Ovest, con una velocità che varierà tra i 10 e i 12 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 45%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con l’arrivo di nubi sparse e, successivamente, di pioggia leggera. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 25-26°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 21 km/h. Le probabilità di pioggia inizieranno a farsi più concrete, con accumuli che si attesteranno attorno a 0,24 mm.

La sera porterà con sé un ulteriore intensificarsi delle precipitazioni, con pioggia leggera che continuerà a cadere. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 16°C. L’umidità salirà notevolmente, superando il 90%, e il vento si presenterà con raffiche più forti, fino a 27 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Perugia nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, è importante tenere d’occhio eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità atmosferica potrebbe persistere anche nei giorni successivi. Pertanto, si consiglia di prepararsi a un Mercoledì variabile, con la possibilità di piogge nel pomeriggio e in serata.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Perugia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15° perc. +14.4° Assenti 3.9 NE max 3.8 Grecale 71 % 1010 hPa 4 poche nuvole +14.4° perc. +13.7° Assenti 3.1 E max 3.2 Levante 70 % 1009 hPa 7 cielo sereno +18.7° perc. +18.1° Assenti 3 SE max 3.7 Scirocco 54 % 1010 hPa 10 cielo sereno +23.9° perc. +23.5° Assenti 9 S max 11.6 Ostro 46 % 1009 hPa 13 poche nuvole +26.5° perc. +26.5° Assenti 10.1 SSO max 14.7 Libeccio 40 % 1008 hPa 16 nubi sparse +22.6° perc. +22.3° prob. 2 % 12.7 SO max 23.9 Libeccio 55 % 1007 hPa 19 pioggia leggera +17.5° perc. +17.6° 0.28 mm 10.2 S max 18.8 Ostro 86 % 1009 hPa 22 cielo sereno +16.1° perc. +16.2° prob. 27 % 9.9 S max 24.6 Ostro 96 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:22

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.