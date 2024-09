Meteo Pesaro, le previsioni per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pesaro di Giovedì 26 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 19°C, con una leggera brezza proveniente da sud-sud ovest.

Nel corso della mattina, le nubi sparse lasceranno spazio a un cielo più sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 24°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento si manterrà attorno ai 20 km/h, con raffiche che potranno toccare i 34 km/h. L’umidità si ridurrà, portandosi intorno al 60%, rendendo l’aria più piacevole.

Il pomeriggio si preannuncia particolarmente favorevole, con un cielo sereno e temperature che toccheranno il picco di 25°C. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una brezza tesa che accompagnerà le ore più calde. L’intensità del vento potrà raggiungere i 38 km/h, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. L’umidità continuerà a scendere, favorendo un clima secco e confortevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, stabilizzandosi intorno ai 21°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. La velocità del vento si attenuerà, mantenendosi comunque intorno ai 15 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pesaro nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Domani, si prevederà un ulteriore miglioramento, mentre nei giorni successivi si assisterà a un leggero aumento delle temperature, rendendo le condizioni ideali per attività all’aperto. La situazione meteo si prospetta quindi favorevole, con un clima che invoglierà a godere delle bellezze della città.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.9° perc. +18.9° prob. 4 % 12.5 SO max 19.3 Libeccio 78 % 1014 hPa 4 cielo coperto +18.4° perc. +18.3° Assenti 14.7 SSO max 21.3 Libeccio 78 % 1013 hPa 7 nubi sparse +20.2° perc. +20.2° Assenti 15 SSO max 33.9 Libeccio 74 % 1013 hPa 10 nubi sparse +24° perc. +24° Assenti 24.1 SSO max 34.2 Libeccio 61 % 1013 hPa 13 poche nuvole +25.3° perc. +25.5° Assenti 22.7 SSO max 33.7 Libeccio 60 % 1012 hPa 16 cielo sereno +24.3° perc. +24.3° Assenti 21.4 SSO max 36.6 Libeccio 60 % 1011 hPa 19 cielo sereno +21.9° perc. +21.9° Assenti 16.4 S max 25.4 Ostro 65 % 1011 hPa 22 cielo sereno +20.9° perc. +20.9° Assenti 15 SSE max 20.6 Scirocco 71 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:53

