Meteo Pesaro, le previsioni per domani lunedì 16 settembre

Le previsioni meteo per Pesaro di Lunedì 16 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente piovose, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori freschi, con massime che non supereranno i +18°C. La presenza di pioggia leggera sarà costante, con accumuli che potrebbero raggiungere i 2mm. I venti si presenteranno moderati, provenienti principalmente da sud e sud-est, con raffiche che potranno toccare i 30 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo a Pesaro saranno caratterizzate da pioggia leggera, con una temperatura che si attesterà intorno ai +17°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si manterrà elevata, attorno al 75%. I venti soffieranno da sud-sud est a una velocità di circa 15 km/h.

Nella mattina, si continuerà a registrare pioggia leggera, con temperature che varieranno tra i +17°C e i +18°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, intorno all’80%. I venti si faranno sentire con intensità moderata, raggiungendo punte di 25 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si attesteranno attorno ai +16°C. La copertura nuvolosa rimarrà fitta, e l’umidità si manterrà sopra il 70%. I venti si attenueranno leggermente, con velocità che scenderanno a circa 10 km/h.

La sera porterà un lieve miglioramento, con la possibilità di vedere nubi sparse, ma non mancheranno brevi rovesci di pioggia. Le temperature si manterranno sui +16°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 70%. I venti saranno leggeri, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pesaro nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una graduale diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Martedì e Mercoledì si prevede un cielo più sereno, con temperature che potrebbero raggiungere i 20°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Pesaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.8° perc. +17.5° 0.12 mm 14.9 SSE max 16.9 Scirocco 75 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +17.3° perc. +17.1° 0.14 mm 17.4 SSE max 22.9 Scirocco 77 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +17.4° perc. +17.2° 0.21 mm 17.1 SSE max 24 Scirocco 76 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +17.8° perc. +17.7° 0.71 mm 20.1 SSE max 29.1 Scirocco 77 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +16.6° perc. +16.5° 0.94 mm 7.3 SSE max 16.5 Scirocco 82 % 1013 hPa 15 cielo coperto +16.8° perc. +16.4° prob. 80 % 10.5 S max 15.5 Ostro 72 % 1012 hPa 18 cielo coperto +16.7° perc. +16.2° prob. 42 % 9 SE max 11.3 Scirocco 68 % 1012 hPa 21 cielo coperto +16.4° perc. +16° prob. 25 % 7.3 SE max 9.3 Scirocco 72 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:11

