Meteo Pescara, le previsioni per domani domenica 22 settembre

Le condizioni meteo di Pescara per Domenica 22 Settembre si presenteranno prevalentemente stabili, con una leggera variabilità nelle nuvole durante la giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto. La presenza di nubi sparse non comporterà precipitazioni significative, e i venti saranno generalmente leggeri, favorendo un clima piacevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18,9°C, con un cielo inizialmente sereno che si trasformerà in una condizione di nubi sparse. La copertura nuvolosa sarà intorno al 30%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’82%. I venti soffieranno da sud-ovest a una velocità di circa 5,3 km/h, creando una leggera brezza.

Nella mattina, si prevede un incremento della temperatura, che raggiungerà i 22°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa varierà, con un massimo del 44% di nubi sparse. I venti continueranno a soffiare da est-nord-est, mantenendo una velocità di circa 9,9 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 65%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore serali. La copertura nuvolosa rimarrà costante, oscillando tra il 30% e il 43%. I venti si manterranno leggeri, con intensità che non supereranno i 11 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 73%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa si intensificherà, arrivando a un massimo del 75%. I venti continueranno a essere leggeri, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pescara indicano una giornata di Domenica 22 Settembre caratterizzata da un clima mite e piacevole, con nubi sparse e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede una stabilità delle condizioni meteo, con temperature simili e una leggera variabilità delle nuvole. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre le serate si presenteranno fresche e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Pescara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.9° perc. +18.9° Assenti 5.3 OSO max 5.1 Libeccio 82 % 1020 hPa 3 poche nuvole +18.3° perc. +18.3° Assenti 4.5 SO max 4.1 Libeccio 82 % 1019 hPa 6 poche nuvole +18.8° perc. +18.8° Assenti 3.9 SO max 3.7 Libeccio 77 % 1019 hPa 9 poche nuvole +21.4° perc. +21.4° Assenti 5.1 ENE max 3.6 Grecale 67 % 1019 hPa 12 nubi sparse +22.5° perc. +22.5° prob. 1 % 11.7 ENE max 8.5 Grecale 64 % 1018 hPa 15 nubi sparse +22.2° perc. +22.2° prob. 31 % 9.7 ENE max 7.8 Grecale 66 % 1017 hPa 18 nubi sparse +20.5° perc. +20.6° prob. 31 % 5 ESE max 5.9 Scirocco 74 % 1017 hPa 21 nubi sparse +19.8° perc. +19.9° Assenti 6.2 S max 6.8 Ostro 78 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:55

