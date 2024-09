Meteo Pescara, le previsioni per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 17 Settembre a Pescara indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi già nelle prime ore del giorno. La situazione non migliorerà durante la mattina, quando si prevederà un’intensificazione delle piogge, accompagnate da un’alta umidità e una copertura nuvolosa totale.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge moderate, con temperature che si manterranno attorno ai 19°C. Il vento soffierà da est-nord-est con intensità variabile, contribuendo a un ulteriore abbassamento della percezione termica. La serata si preannuncia altrettanto piovosa, con un picco di precipitazioni che si registrerà nelle ore serali, dove si potranno verificare anche forti piogge.

In sintesi, Martedì 17 Settembre a Pescara sarà una giornata all’insegna del maltempo, con piogge che si protrarranno per tutto il giorno e temperature che non supereranno i 19°C. La situazione meteorologica dei prossimi giorni non sembra promettere miglioramenti significativi, con la possibilità di ulteriori precipitazioni anche nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tardare a tornare.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.2° perc. +16.7° prob. 23 % 7.1 SSE max 9.1 Scirocco 66 % 1011 hPa 3 cielo coperto +17.3° perc. +16.8° prob. 37 % 6 SSE max 9.4 Scirocco 65 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +17.5° perc. +16.9° 0.23 mm 3.6 SO max 6.6 Libeccio 64 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +18.8° perc. +18.4° 0.22 mm 3.1 NE max 6 Grecale 64 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +19° perc. +18.7° 0.27 mm 9.8 ENE max 11.7 Grecale 68 % 1013 hPa 15 pioggia moderata +19.2° perc. +19.1° 1.14 mm 10.4 ENE max 12.9 Grecale 72 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +18.5° perc. +18.5° 0.97 mm 12.7 SE max 17.8 Scirocco 79 % 1014 hPa 21 forte pioggia +16.6° perc. +16.8° 6.14 mm 6.9 NNO max 9.1 Maestrale 93 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 19:04

