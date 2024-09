Meteo Pescara, le previsioni per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Sabato 21 Settembre a Pescara si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con qualche nuvola che farà capolino nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature gradevoli, che si manterranno attorno ai 21°C durante il giorno, con una leggera diminuzione nelle ore serali. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, oscillando intorno all’80%, ma senza particolari effetti sul comfort climatico.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 6%, e non si registreranno precipitazioni. La brezza leggera proveniente da Ovest accompagnerà le ore notturne, mantenendo l’aria fresca e piacevole.

Durante la mattina, le condizioni rimarranno stabili, con poche nuvole che non influenzeranno il bel tempo. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21°C entro le ore centrali della mattina. La velocità del vento sarà moderata, con intensità che si aggirerà intorno ai 10 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 70%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 40%. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 20°C e i 22°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 5%, e il vento continuerà a soffiare leggermente, rendendo l’atmosfera gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 30%, senza possibilità di pioggia. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori intorno all’81%, ma il vento rimarrà debole, contribuendo a mantenere un clima confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pescara nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Domenica e lunedì si preannunciano giornate con cieli sereni e temperature gradevoli, mentre da martedì si potrebbe assistere a un incremento della nuvolosità e a un leggero abbassamento delle temperature. Sarà quindi opportuno approfittare di questo weekend per godere di attività all’aperto, prima dell’arrivo di eventuali perturbazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Pescara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.5° perc. +18.5° prob. 7 % 10 O max 11.8 Ponente 80 % 1020 hPa 3 pioggia leggera +18.3° perc. +18.2° 0.14 mm 9.6 ONO max 12.4 Maestrale 79 % 1020 hPa 6 cielo sereno +18.7° perc. +18.6° prob. 25 % 8.1 ONO max 10.5 Maestrale 77 % 1021 hPa 9 poche nuvole +21° perc. +21° prob. 4 % 8.4 N max 8 Tramontana 71 % 1021 hPa 12 poche nuvole +21.6° perc. +21.6° Assenti 11.7 NNE max 8.2 Grecale 70 % 1020 hPa 15 nubi sparse +21.7° perc. +21.8° prob. 13 % 10.3 ENE max 8 Grecale 72 % 1020 hPa 18 nubi sparse +20.5° perc. +20.6° prob. 13 % 3.4 NE max 3.9 Grecale 78 % 1021 hPa 21 nubi sparse +20° perc. +20.1° Assenti 1.9 SSO max 1.6 Libeccio 80 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:57

