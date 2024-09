Meteo Pescara, le previsioni per la prossima settimana 2 – 5 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pescara indicano una settimana con variazioni significative. Si prevedono nubi sparse e copertura nuvolosa variabile, con temperature che oscilleranno tra i +23,4°C e i +30,2°C. Il vento sarà predominante da diverse direzioni, con intensità che potrà raggiungere i 40,6km/h. La probabilità di pioggia sarà presente in diversi momenti, con valori che variano dal 27% all’81%. Si consiglia di monitorare attentamente le previsioni e di essere preparati per affrontare le condizioni meteorologiche mutevoli.

Lunedì 2 Settembre

Lunedì 2 Settembre a Pescara si prospetta una giornata con nubi sparse durante la notte, con una copertura nuvolosa del 54%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,8°C, con una percezione di +25,7°C. Il vento soffierà a 10,4km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 11,6km/h. L’umidità si attesterà al 48% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

La mattina, a partire dalle 06:00, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 36%. Le temperature saliranno fino a +26,8°C, percepite come +26,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,1km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità diminuirà al 43% mantenendo la pressione atmosferica a 1011hPa.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo sarà coperto al 100% con temperature intorno ai +30,1°C, percepite come +30,2°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 8,9km/h, con raffiche fino a 10km/h. La probabilità di pioggia sarà del 27% con un’umidità al 43% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

La sera, a partire dalle 18:00, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature intorno ai +24,4°C, percepite come +24,4°C. Il vento si intensificherà a 24,7km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 40,6km/h. La probabilità di pioggia sarà del 46% con un’umidità al 58% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Martedì 3 Settembre

Martedì 3 Settembre a Pescara si prevede una notte con cielo coperto al 100% e temperature stabili intorno ai +24,4°C, percepite come +24,4°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est a 5,3km/h, con raffiche fino a 9,8km/h. L’umidità sarà al 57% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, il cielo rimarrà coperto al 97% con temperature intorno ai +25,1°C, percepite come +25°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,9km/h proveniente da Ovest. L’umidità si attesterà al 53% mantenendo la pressione atmosferica a 1015hPa.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15:00, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +28,5°C, con una percezione di +29,4°C. Il vento soffierà da Ovest a 5,7km/h, con raffiche fino a 13,6km/h. La probabilità di pioggia sarà del 53% con un’umidità al 1012hPa.

La sera, a partire dalle 18:00, la pioggia si intensificherà diventando pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno fino a +23,5°C, percepite come +23,9°C. Il vento aumenterà a 22,1km/h provenendo da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 33,4km/h. La probabilità di pioggia sarà del 71% con un’umidità al 1013hPa.

Mercoledì 4 Settembre

Mercoledì 4 Settembre a Pescara si prospetta una notte con cielo coperto al 91% e temperature intorno ai +24,5°C, percepite come +24,7°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a 7km/h, con raffiche fino a 8,1km/h. L’umidità si attesterà al 65% mantenendo la pressione atmosferica a 1015hPa.

Durante la mattina, a partire dalle 09:00, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 61%. Le temperature saliranno fino a +27,8°C, percepite come +28°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 8km/h proveniente da Nord Est. L’umidità diminuirà al 47% mantenendo la pressione atmosferica a 1014hPa.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15:00, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 58%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,6°C, con una percezione di +28,9°C. Il vento soffierà da Sud a 9,9km/h, con raffiche fino a 15,9km/h. La probabilità di pioggia sarà del 60% con un’umidità al 1013hPa.

La sera, a partire dalle 17:00, la pioggia si intensificherà diventando pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 65%. Le temperature scenderanno fino a +23,1°C, percepite come +23,6°C. Il vento aumenterà a 30,4km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 39,9km/h. La probabilità di pioggia sarà dell’81% con un’umidità al 1013hPa.

Giovedì 5 Settembre

Giovedì 5 Settembre a Pescara si prevede una notte con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 23%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,4°C, con una percezione di +23,6°C. Il vento soffierà a 7,5km/h provenendo da Sud Ovest, con raffiche fino a 8,2km/h. L’umidità si attesterà al 67% mantenendo la pressione atmosferica a 1013hPa.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 62%. Le temperature saliranno fino a +24,4°C, percepite come +24,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,5km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità diminuirà al 60% mantenendo la pressione atmosferica a 1013hPa.

Nel pomeriggio, a partire dalle 16:00, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 58%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,6°C, con una percezione di +28,9°C. Il vento soffierà da Sud a 9,9km/h, con raffiche fino a 15,9km/h. La probabilità di pioggia sarà del 60% con un’umidità al 1013hPa.

La sera, a partire dalle 17:00, la pioggia si intensificherà diventando pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 65%. Le temperature scenderanno fino a +23,1°C, percepite come +23,6°C. Il vento aumenterà a 30,4km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 39,9km/h. La probabilità di pioggia sarà dell’81% con un’umidità al 1013hPa.

In conclusione, la settimana a Pescara sarà caratterizzata da una variazione delle condizioni meteorologiche, con piogge leggere e moderate alternate a momenti di cielo coperto e nubi sparse. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni e prepararsi adeguatamente per affrontare le variazioni del tempo.

