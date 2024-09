Meteo Peschiera Borromeo, le previsioni per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 29 Settembre a Peschiera Borromeo indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso, che si evolverà verso condizioni più variabili nel corso della giornata. La temperatura si manterrà su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 19,2°C nel pomeriggio. I venti saranno prevalentemente leggeri, con una direzione che varierà tra est e sud-est.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si aggirerà attorno al 75%. I venti soffieranno da est-nord-est a una velocità di circa 10,5 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i 13,8°C alle 07:00 e arrivando a 17,8°C entro le 11:00. L’umidità rimarrà alta, attorno al 59%, mentre i venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno sotto i 5 km/h.

Nel pomeriggio, ci sarà un miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che si schiarirà e passerà a nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il massimo di 19,2°C alle 13:00. L’umidità scenderà al 52%, mentre i venti continueranno a mantenersi leggeri, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà coperto. Le temperature si abbasseranno a 15,5°C alle 19:00, e l’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi intorno al 67%. I venti si manterranno leggeri, con velocità che varieranno tra 7 e 8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Peschiera Borromeo nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni di instabilità, con possibilità di piogge leggere. Si prevede che la temperatura si manterrà su valori simili, con picchi che potrebbero variare a seconda delle condizioni atmosferiche. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere d’occhio le variazioni meteo, soprattutto per quanto riguarda le precipitazioni attese nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Peschiera Borromeo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12.6° perc. +11.9° Assenti 10.5 ENE max 24.2 Grecale 75 % 1020 hPa 3 cielo sereno +12.3° perc. +11.6° Assenti 9.8 NE max 19.7 Grecale 77 % 1022 hPa 6 nubi sparse +13.2° perc. +12.4° Assenti 6.6 NE max 13.2 Grecale 70 % 1023 hPa 9 cielo coperto +14.9° perc. +14.2° Assenti 2.7 ENE max 4.4 Grecale 67 % 1025 hPa 12 nubi sparse +18.8° perc. +18.2° Assenti 1.3 S max 4.1 Ostro 54 % 1024 hPa 15 nubi sparse +18.8° perc. +18.2° Assenti 5 ESE max 6 Scirocco 54 % 1023 hPa 18 nubi sparse +15.8° perc. +15.1° Assenti 6.2 ENE max 7.5 Grecale 67 % 1024 hPa 21 cielo coperto +14.9° perc. +14.3° Assenti 7.2 ENE max 11.1 Grecale 70 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 19:01

