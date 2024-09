Meteo Peschiera Borromeo, le previsioni per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Sabato 21 Settembre a Peschiera Borromeo si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile, con un’attenzione particolare alle temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si attesterà attorno ai 16,6°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di poche nuvole nella mattina e un incremento delle temperature.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo coperto e una temperatura di 16,6°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, intorno all’89%, e l’umidità sarà al 72%. La mattina porterà un cambiamento, con l’arrivo di poche nuvole e una temperatura che salirà fino a 22,8°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera continuerà a soffiare da est, con velocità che varieranno tra i 4,1 km/h e i 8,9 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 48% intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature che si manterranno attorno ai 23,1°C. Anche in questa fase, il cielo presenterà poche nuvole, favorendo un clima piacevole e ideale per attività all’aperto. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. La brezza leggera continuerà a caratterizzare il pomeriggio, con velocità del vento che si attesteranno tra i 6,3 km/h e i 9,8 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno fino a 17,8°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 66% e la copertura nuvolosa si stabilizzerà intorno al 98%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di frescura sarà accentuata dalla brezza leggera che continuerà a soffiare.

In conclusione, le previsioni meteo per Peschiera Borromeo indicano una giornata di Sabato 21 Settembre con un clima variabile, che si manterrà gradevole durante il giorno e fresco in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Peschiera Borromeo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.1° perc. +15.7° Assenti 6 ENE max 6 Grecale 74 % 1022 hPa 4 nubi sparse +14.9° perc. +14.5° Assenti 5.9 ENE max 6.2 Grecale 78 % 1022 hPa 7 poche nuvole +16.8° perc. +16.4° Assenti 4.2 ENE max 7.3 Grecale 71 % 1022 hPa 10 poche nuvole +21.8° perc. +21.4° Assenti 5.6 E max 9.1 Levante 53 % 1022 hPa 13 poche nuvole +23.1° perc. +22.7° Assenti 8.5 ESE max 9.1 Scirocco 48 % 1021 hPa 16 nubi sparse +21.9° perc. +21.6° Assenti 7.2 ESE max 10.7 Scirocco 56 % 1020 hPa 19 cielo coperto +18.5° perc. +18° Assenti 5.5 ESE max 6.5 Scirocco 63 % 1021 hPa 22 cielo coperto +17.3° perc. +16.9° Assenti 6.1 NE max 6.3 Grecale 69 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 19:16

