Meteo Pietrasanta, le previsioni per domani martedì 17 settembre

Le previsioni meteo per Martedì 17 Settembre a Pietrasanta indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente coperto e piogge leggere, specialmente nelle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una minima di circa 15,3°C e una massima che raggiungerà i 18,7°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole e pioggia influenzerà anche l’umidità, che si attesterà attorno al 70%. I venti saranno prevalentemente deboli, provenienti da Nord-Est, con raffiche che potranno raggiungere i 22,6 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai 17,9°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con una percentuale che toccherà il 93%. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, attorno all’11%, e non si registreranno eventi di pioggia.

Nella mattina, si assisterà a un cambiamento con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno leggermente, con valori che varieranno tra 16,1°C e 16,7°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno raggiungere 0,98 mm entro le ore 07:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 83%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere caratterizzate da cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. La probabilità di pioggia si ridurrà, ma rimarrà presente, con valori attorno al 25%. I venti si manterranno moderati, con velocità che varieranno tra 9,5 km/h e 11,7 km/h.

La sera porterà nuovamente piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 15,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni si attesteranno intorno ai 0,4 mm. L’umidità continuerà a essere elevata, con valori che toccheranno il 86%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pietrasanta mostrano un trend di instabilità, con la possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno su livelli freschi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto. Domani, si prevede un miglioramento, ma le nuvole potrebbero persistere, mentre dopodomani si potrebbero registrare schiarite.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.9° perc. +17.4° prob. 8 % 7.7 NE max 8.6 Grecale 66 % 1011 hPa 4 cielo coperto +17.1° perc. +16.8° prob. 18 % 9.9 NE max 13.3 Grecale 71 % 1012 hPa 7 pioggia leggera +16.3° perc. +16.2° 0.98 mm 11.8 NE max 17.5 Grecale 83 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +17° perc. +16.7° 0.11 mm 12.2 NNE max 17.6 Grecale 73 % 1015 hPa 13 cielo coperto +18.2° perc. +17.6° prob. 25 % 10 NNE max 16.8 Grecale 59 % 1014 hPa 16 cielo coperto +18.2° perc. +17.6° prob. 28 % 10.9 NE max 20.7 Grecale 58 % 1015 hPa 19 cielo coperto +16.2° perc. +15.7° prob. 29 % 13.6 NNE max 19.9 Grecale 72 % 1016 hPa 22 pioggia leggera +15.3° perc. +15.1° 0.54 mm 12.4 NNE max 20.7 Grecale 86 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 19:20

