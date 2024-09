Meteo Pietrasanta, le previsioni per domani mercoledì 4 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Pietrasanta per Mercoledì 4 Settembre prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 5%, le temperature si attesteranno intorno ai +23°C con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Nel corso della mattinata, le temperature aumenteranno fino a raggiungere i +29°C intorno alle 11:00, con una leggera brezza che soffierà da Sud Ovest.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica a Pietrasanta vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse intorno al 36%. Le temperature massime si manterranno intorno ai +28°C, con una leggera brezza che soffierà da Ovest – Sud Ovest. Verso sera, la copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente, arrivando al 55% intorno alle 17:00, con temperature che scenderanno a +26°C.

Nella serata, è prevista la possibilità di precipitazioni, con piogge leggere che inizieranno intorno alle 18:00 e si intensificheranno durante la notte. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Pietrasanta, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche, in particolare alla possibilità di piogge nel corso della giornata. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle previsioni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23° perc. +23.3° prob. 8 % 6.1 NE max 5.9 Grecale 72 % 1015 hPa 4 cielo sereno +22.4° perc. +22.6° Assenti 6.3 NE max 6.1 Grecale 72 % 1015 hPa 7 cielo sereno +25.5° perc. +25.7° prob. 4 % 2.1 ENE max 3.2 Grecale 60 % 1015 hPa 10 cielo sereno +28.8° perc. +29.3° Assenti 7.5 SO max 6.6 Libeccio 49 % 1014 hPa 13 cielo sereno +28.9° perc. +29.4° Assenti 9.5 OSO max 8.2 Libeccio 49 % 1013 hPa 16 nubi sparse +27.5° perc. +28.4° prob. 18 % 6.7 OSO max 6.6 Libeccio 56 % 1012 hPa 19 pioggia leggera +23.9° perc. +24.3° 0.15 mm 5.8 NE max 5.3 Grecale 74 % 1012 hPa 22 pioggia leggera +22.3° perc. +22.8° 0.61 mm 7.8 ENE max 8.6 Grecale 83 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:44

