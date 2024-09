Meteo Pietrasanta, le previsioni per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 28 Settembre a Pietrasanta indicano una giornata caratterizzata da un inizio con condizioni variabili, ma che si stabilizzeranno nel corso della giornata. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà attorno all’84%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 28,1 km/h.

Nella mattina, ci si aspetta un aumento della nuvolosità, con l’arrivo di piogge leggere tra le 08:00 e le 10:00. Le temperature si manterranno fresche, oscillando tra i 17°C e i 18°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 67%, e la probabilità di precipitazioni sarà presente, con accumuli di pioggia leggera. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con valori che si aggireranno intorno ai 20 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno progressivamente. Le nuvole sparse continueranno a dominare il cielo, ma non si prevedono ulteriori precipitazioni. Le temperature raggiungeranno il picco di 19°C alle 13:00, con un’umidità che si attesterà intorno al 65%. La velocità del vento diminuirà, rendendo l’atmosfera più gradevole e permettendo di godere di un pomeriggio all’aperto.

La sera porterà un netto miglioramento, con il cielo che si presenterà sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a 15°C entro le 20:00. L’umidità aumenterà leggermente, ma le condizioni generali rimarranno piacevoli, con una velocità del vento che si manterrà bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pietrasanta nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno gradevoli. L’inizio della settimana porterà cieli sereni e un clima ideale per attività all’aperto, rendendo i prossimi giorni particolarmente favorevoli per godere delle bellezze della zona.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18° perc. +18° prob. 8 % 18.4 OSO max 28.3 Libeccio 82 % 1010 hPa 4 cielo sereno +16.9° perc. +16.6° prob. 8 % 18.4 OSO max 27 Libeccio 75 % 1010 hPa 7 nubi sparse +17.7° perc. +17.4° Assenti 21.5 SO max 34.7 Libeccio 71 % 1011 hPa 10 pioggia leggera +17.4° perc. +17.1° 0.1 mm 17.7 OSO max 23 Libeccio 73 % 1012 hPa 13 nubi sparse +19° perc. +18.7° Assenti 13.7 OSO max 13.3 Libeccio 65 % 1012 hPa 16 nubi sparse +18.2° perc. +17.9° Assenti 10.9 SO max 12 Libeccio 72 % 1013 hPa 19 cielo sereno +16.3° perc. +16° Assenti 4.8 NE max 5.9 Grecale 80 % 1015 hPa 22 cielo sereno +15° perc. +14.7° Assenti 8.9 NE max 8.7 Grecale 82 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 19:00

