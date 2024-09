Meteo Piombino, le previsioni per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 21 Settembre a Piombino indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi e schiarite, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, portando a una diminuzione della visibilità e a un incremento dell’umidità. La sera si concluderà con nubi sparse, mantenendo comunque temperature miti.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Piombino registrerà nubi sparse con una temperatura di circa 19,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 42%, e la velocità del vento si attesterà intorno ai 12,5 km/h proveniente da Nord Est. Con l’avanzare delle ore, il cielo si presenterà sempre più coperto, raggiungendo il 98% di copertura nuvolosa alle 01:00, con una temperatura che scenderà leggermente a 19,3°C.

Nella mattina, a partire dalle 07:00, il cielo si schiarirà, presentandosi sereno e con una temperatura che salirà fino a 21°C entro le 11:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5 e i 9 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 64%. Questo clima favorevole permetterà di godere di una mattinata all’aperto, ideale per attività all’aria aperta.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un cambiamento significativo, con il cielo che si coprirà nuovamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21,6°C, mentre la velocità del vento diminuirà, rendendo l’atmosfera più calma. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità aumenterà, portando a una sensazione di maggiore pesantezza.

La sera porterà un ritorno a condizioni di nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,7°C alle 23:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, intorno ai 5 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 69%. Questo scenario favorirà una serata tranquilla, senza particolari eventi meteorologici da segnalare.

In conclusione, le previsioni del tempo per Piombino nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su livelli gradevoli e una alternanza di sole e nuvole. Domani si prevede una giornata simile, mentre dopodomani potrebbero verificarsi ulteriori variazioni, con un possibile aumento della copertura nuvolosa. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Piombino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.3° perc. +19.1° Assenti 12.6 NE max 15.8 Grecale 71 % 1019 hPa 4 nubi sparse +18.7° perc. +18.5° Assenti 10.2 ENE max 11 Grecale 72 % 1019 hPa 7 cielo sereno +19.1° perc. +18.9° prob. 4 % 8.3 E max 9.1 Levante 70 % 1020 hPa 10 cielo sereno +20.8° perc. +20.6° prob. 4 % 5.6 S max 6.4 Ostro 64 % 1020 hPa 13 cielo coperto +21.4° perc. +21.3° Assenti 6.6 OSO max 6.8 Libeccio 64 % 1019 hPa 16 cielo coperto +21.6° perc. +21.5° Assenti 5 SO max 5.5 Libeccio 65 % 1019 hPa 19 cielo coperto +21.3° perc. +21.2° Assenti 3.7 E max 4 Levante 66 % 1020 hPa 22 nubi sparse +20.9° perc. +20.8° Assenti 5.4 ESE max 5.1 Scirocco 68 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:12

