Meteo Pisa, le previsioni per domani martedì 1 ottobre

Martedì 1 Ottobre a Pisa si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con piogge leggere che si protrarranno per gran parte della mattinata, mentre nel pomeriggio si assisterà a un parziale miglioramento, con una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà alta, e le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 15,4°C e i 18,8°C. La velocità del vento si presenterà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 15,8 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo a Pisa si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa 15,7°C. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, ma non si escluderanno brevi piogge. La copertura nuvolosa sarà attorno all’83%, con una velocità del vento di circa 7 km/h proveniente da Est-Sud Est.

Nella mattina, il cielo si coprirà completamente e si registreranno piogge leggere. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 17,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori contenuti. La probabilità di pioggia sarà alta, con una copertura nuvolosa che toccherà il 100%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, anche se le piogge continueranno a manifestarsi, seppur in modo meno intenso. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 18,8°C, mentre la velocità del vento si attesterà sui 5 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, ma la probabilità di pioggia inizierà a diminuire.

La sera porterà un cielo coperto, con temperature che scenderanno intorno ai 16,6°C. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la nuvolosità resterà alta. La velocità del vento sarà leggera, con valori attorno ai 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pisa nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità potrebbe persistere.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Pisa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.6° perc. +15.5° prob. 27 % 7.4 ESE max 8.4 Scirocco 87 % 1018 hPa 4 pioggia leggera +15.6° perc. +15.6° 0.37 mm 7.9 E max 10.4 Levante 90 % 1017 hPa 7 pioggia leggera +15.5° perc. +15.5° 0.34 mm 10.9 E max 15.8 Levante 91 % 1017 hPa 10 pioggia leggera +16.2° perc. +16.3° 0.28 mm 8.3 E max 15.7 Levante 90 % 1017 hPa 13 pioggia leggera +17.8° perc. +17.8° 0.17 mm 3.3 S max 13.2 Ostro 85 % 1015 hPa 16 pioggia leggera +18.2° perc. +18.3° 0.16 mm 5.5 SSO max 12 Libeccio 84 % 1013 hPa 19 cielo coperto +16.8° perc. +16.8° prob. 14 % 4.4 S max 8.4 Ostro 87 % 1013 hPa 22 cielo coperto +17° perc. +17° prob. 21 % 2.3 SSO max 5.9 Libeccio 87 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:54

