Meteo Pisa, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 14 Settembre a Pisa indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le condizioni saranno tranquille, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,6°C e una leggera brezza proveniente da est. Con l’avanzare della mattina, il cielo si presenterà nuvoloso, con una copertura che raggiungerà il 99% e temperature che saliranno fino a 20,2°C intorno a mezzogiorno.

Nel dettaglio, la notte si avvierà con nubi sparse e una temperatura di 12,6°C. La copertura nuvolosa sarà dell’80%, e il vento si muoverà a una velocità di 6,8 km/h. Proseguendo verso le prime ore del mattino, il cielo si schiarirà leggermente, ma rimarrà prevalentemente nuvoloso. Alle 07:00, la temperatura si attesterà a 13,6°C, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 96%.

Durante la mattina, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 20,2°C entro le 12:00. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 99%. La brezza leggera proveniente da ovest accompagnerà queste ore, con una velocità del vento che varierà tra 4,2 km/h e 6,7 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione non cambierà significativamente. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20,6°C. La copertura nuvolosa si attesterà tra l’89% e il 94%, e il vento manterrà una velocità leggera. Le condizioni di umidità si aggireranno attorno al 36%, rendendo l’aria piuttosto gradevole nonostante la nuvolosità.

Con l’arrivo della sera, si prevede un leggero miglioramento, con il passaggio a nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 14,5°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 72%, e il vento continuerà a soffiare da nord-est a una velocità di circa 10,4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pisa indicano una giornata nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, la variabilità del clima autunnale potrebbe riservare sorprese, quindi è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Pisa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +12.2° perc. +11.2° Assenti 7.4 E max 6.8 Levante 67 % 1013 hPa 4 poche nuvole +11.4° perc. +10.3° Assenti 6.7 E max 6.3 Levante 67 % 1013 hPa 7 cielo coperto +13.6° perc. +12.6° Assenti 5.8 E max 6.2 Levante 61 % 1013 hPa 10 cielo coperto +18.3° perc. +17.4° Assenti 2.3 SSO max 5 Libeccio 45 % 1014 hPa 13 cielo coperto +20.7° perc. +19.8° Assenti 8.4 O max 9.2 Ponente 36 % 1013 hPa 16 cielo coperto +20.3° perc. +19.5° Assenti 4.8 NO max 8.9 Maestrale 44 % 1014 hPa 19 nubi sparse +17.1° perc. +16.1° Assenti 5 N max 9.5 Tramontana 49 % 1015 hPa 22 nubi sparse +14.7° perc. +13.7° Assenti 9.4 ENE max 10.2 Grecale 58 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 19:25

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.