Meteo Pisa, le previsioni per domani sabato 21 settembre

Sabato 21 Settembre a Pisa si preannuncia come una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteorologiche. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,5°C. Con il passare delle ore, il cielo si coprirà completamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature percepite si manterranno stabili, mentre la velocità del vento varierà tra i 7,1 km/h e i 9,9 km/h.

Nella mattina, Pisa godrà di un cielo sereno, con temperature che saliranno fino a 24,3°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 22,8°C. La velocità del vento rimarrà moderata, oscillando tra i 3,3 km/h e i 5,8 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno fino a 18,1°C. L’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, attorno al 76%, e le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la notte.

In conclusione, le previsioni meteo per Pisa nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con un alternarsi di sole e nuvole. Domani, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, mentre nei giorni successivi potrebbero verificarsi piogge sporadiche. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Pisa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.3° perc. +16° Assenti 7.8 ENE max 9 Grecale 76 % 1020 hPa 4 nubi sparse +15.6° perc. +15.2° Assenti 9 ENE max 11.8 Grecale 79 % 1020 hPa 7 cielo sereno +18.2° perc. +17.9° Assenti 8.6 ENE max 12.7 Grecale 71 % 1020 hPa 10 cielo sereno +22.9° perc. +22.7° Assenti 6.9 E max 10.1 Levante 55 % 1020 hPa 13 nubi sparse +24.5° perc. +24.3° Assenti 3.3 N max 7.9 Tramontana 50 % 1019 hPa 16 cielo coperto +22.8° perc. +22.8° Assenti 5.8 NO max 8.1 Maestrale 62 % 1019 hPa 19 cielo coperto +19.4° perc. +19.3° Assenti 4.8 E max 5.9 Levante 72 % 1020 hPa 22 cielo coperto +18.1° perc. +17.9° Assenti 7.8 E max 8.1 Levante 76 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 19:12

