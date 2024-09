Meteo Pisticci, le previsioni per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pisticci di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con qualche nuvola che potrebbe fare la sua comparsa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 15,6°C della notte e i 25,2°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 14 km/h. L’umidità si presenterà in un range compreso tra il 37% e il 86%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1018 hPa.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,3°C. La copertura nuvolosa sarà del 43%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, garantendo una serata tranquilla.

Nella mattina, il cielo si manterrà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 24°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori inferiori al 3%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità che varieranno tra i 6,5 km/h e i 11,2 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi attorno al 41%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che passerà da 19% a 57%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 25°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore serali. Il vento si farà più intenso, raggiungendo punte di 13,8 km/h. Anche in questo caso, la probabilità di pioggia rimarrà assente.

La sera porterà con sé un cielo ancora parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 18,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 75%, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 71%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pisticci nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni meteo generalmente serene. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione all’aumento della copertura nuvolosa nel fine settimana, che potrebbe portare a qualche variazione. Le temperature non subiranno significative fluttuazioni, mantenendosi in un range confortevole per le attività all’aperto.

Prec. Vento (km/h)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.3° perc. +17.1° prob. 41 % 9.8 NNO max 16.6 Maestrale 76 % 1019 hPa 3 cielo sereno +16.1° perc. +16° prob. 8 % 9.8 NO max 17.2 Maestrale 84 % 1019 hPa 6 cielo sereno +17.2° perc. +17° prob. 10 % 10.3 NO max 18.1 Maestrale 78 % 1020 hPa 9 cielo sereno +21.7° perc. +21.3° Assenti 10.7 N max 11.3 Tramontana 52 % 1020 hPa 12 cielo sereno +24.9° perc. +24.4° Assenti 5 NE max 8.3 Grecale 38 % 1019 hPa 15 nubi sparse +23.8° perc. +23.4° prob. 4 % 13.8 ESE max 13.7 Scirocco 43 % 1018 hPa 18 nubi sparse +21.2° perc. +20.8° prob. 4 % 3.7 E max 8.1 Levante 55 % 1020 hPa 21 nubi sparse +19° perc. +18.7° Assenti 3 N max 4.9 Tramontana 66 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 18:47

