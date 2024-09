Meteo Pisticci, le previsioni per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pisticci di Sabato 28 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in una copertura nuvolosa nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori piacevoli, con picchi che raggiungeranno i 30,7°C durante la mattina. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da Ovest, con intensità che varierà durante la giornata. L’umidità sarà in aumento, specialmente nelle ore serali, mentre non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 19,7°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, al 16%, e i venti soffieranno da Ovest a una velocità di 5,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 64%, garantendo una notte relativamente fresca e confortevole.

Nella mattina, il cielo sarà sereno con temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 30,7°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, intorno al 1-3%, e i venti si intensificheranno, raggiungendo i 20,4 km/h. L’umidità scenderà fino al 28%, rendendo l’aria più secca e gradevole.

Nel pomeriggio, il meteo cambierà, con un aumento della copertura nuvolosa fino al 96%. Le temperature scenderanno leggermente, stabilizzandosi attorno ai 23,8°C. I venti continueranno a soffiare da Ovest, con intensità che raggiungerà i 33,9 km/h. Nonostante l’aumento delle nuvole, non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà sotto il 10%.

La sera porterà un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 18,6°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 59%, e i venti si manterranno sostenuti, con raffiche che potranno arrivare fino a 37 km/h. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pisticci nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su livelli gradevoli e una possibile ripresa del sole nei giorni successivi. Tuttavia, si consiglia di tenere d’occhio le variazioni meteo, poiché l’autunno è alle porte e le condizioni potrebbero cambiare rapidamente.

0 poche nuvole +19.7° perc. +19.4° Assenti 5.4 O max 5.5 Ponente 64 % 1011 hPa 3 nubi sparse +19.2° perc. +18.7° Assenti 4.9 O max 4.5 Ponente 60 % 1011 hPa 6 nubi sparse +20.4° perc. +19.9° Assenti 4 O max 4.7 Ponente 54 % 1011 hPa 9 cielo sereno +28° perc. +27.3° Assenti 10.8 SO max 19.2 Libeccio 34 % 1011 hPa 12 cielo sereno +30.7° perc. +29.4° Assenti 20.4 SO max 28.4 Libeccio 29 % 1009 hPa 15 cielo coperto +27.2° perc. +27.1° prob. 1 % 23.8 OSO max 28.4 Libeccio 41 % 1010 hPa 18 cielo coperto +22.8° perc. +22.6° prob. 8 % 17.4 O max 30.8 Ponente 59 % 1012 hPa 21 cielo coperto +20.2° perc. +19.7° Assenti 20.5 O max 37 Ponente 55 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 18:36

