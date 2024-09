Meteo Pisticci, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Pisticci per Venerdì 13 Settembre si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da un clima variabile, che evolverà nel corso delle ore. Durante la notte, si registreranno piogge leggere e moderate, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che si aggirerà attorno al 75%. Con il passare delle ore, le previsioni del tempo indicano un miglioramento, con l’arrivo di cieli sereni e temperature in aumento.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con temperature che si manterranno attorno ai 20,6°C. La velocità del vento varierà tra i 10,2 km/h e i 14,5 km/h, proveniente principalmente da sud-ovest. Le probabilità di precipitazioni saranno moderate, con una leggera pioggia che si registrerà tra le 03:00 e le 04:00. Con l’arrivo dell’alba, la situazione inizierà a migliorare.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, il cielo passerà a nubi sparse, con temperature che raggiungeranno i 22,6°C alle 07:00. Il vento si farà più sostenuto, con raffiche che potranno toccare i 40 km/h. Le probabilità di pioggia diminuiranno significativamente, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno un massimo di 24,6°C intorno alle 10:00. Le condizioni rimarranno stabili, con venti freschi provenienti da ovest-sud-ovest e una bassa probabilità di precipitazioni. Questo periodo della giornata sarà caratterizzato da un clima piacevole e ventilato, ideale per godere delle bellezze di Pisticci.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con nubi sparse che appariranno verso le 19:00. Le condizioni di vento rimarranno fresche, con velocità che si manterranno tra i 18 km/h e i 23 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 44%, rendendo l’atmosfera gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Pisticci indicano un miglioramento significativo nel corso della giornata di Venerdì 13 Settembre. Dopo una notte di piogge, il clima si stabilizzerà, offrendo cieli sereni e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede una continuità di queste condizioni, con un clima favorevole che accompagnerà il fine settimana. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste favorevoli previsioni del tempo per trascorrere momenti piacevoli nella splendida cornice di Pisticci.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Pisticci

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.6° perc. +20.3° prob. 10 % 10.2 SO max 28.6 Libeccio 61 % 1007 hPa 3 pioggia leggera +20.3° perc. +20° 0.26 mm 8.3 SSE max 15.9 Scirocco 64 % 1004 hPa 6 nubi sparse +21.2° perc. +21° prob. 80 % 13.1 SO max 31.1 Libeccio 62 % 1005 hPa 9 cielo sereno +23.8° perc. +23.2° prob. 16 % 25.1 OSO max 41.8 Libeccio 36 % 1006 hPa 12 cielo sereno +24.5° perc. +23.8° prob. 14 % 39.6 OSO max 56 Libeccio 32 % 1007 hPa 15 cielo sereno +22.5° perc. +21.6° prob. 1 % 33.8 OSO max 46.2 Libeccio 33 % 1007 hPa 18 cielo sereno +18.8° perc. +17.9° Assenti 18.8 OSO max 39.1 Libeccio 45 % 1009 hPa 21 nubi sparse +18.7° perc. +17.7° Assenti 23 OSO max 47 Libeccio 44 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 19:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.