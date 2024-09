Meteo Pistoia, le previsioni per domani lunedì 9 settembre

MeteoWeb

Lunedì 9 Settembre a Pistoia si prospetta una giornata caratterizzata da pioggia leggera nelle prime ore del mattino, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una percezione di +21°C. Il vento soffierà a una velocità di circa 8-10 km/h provenendo prevalentemente da sud e sud-ovest, con raffiche fino a 25-35 km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.15-0.28mm, con un’umidità che si attesterà intorno al 90-100% e una pressione atmosferica intorno ai 1005-1007hPa.

Nel corso della mattina, la pioggia leggera continuerà a interessare la zona, con una copertura nuvolosa che si attenuerà gradualmente. Le temperature saliranno leggermente, arrivando a toccare i +24°C verso le ore centrali della mattinata. Il vento si intensificherà provenendo sempre da sud-ovest, con raffiche fino a 35-40 km/h. Le precipitazioni diminuiranno, con un’umidità che si attesterà intorno al 60-70%.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno ulteriormente, lasciando spazio a schiarite e a un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature si manterranno intorno ai +23-24°C, con venti che perderanno d’intensità ma che continueranno a soffiare da sud-ovest. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità che si attesterà intorno al 60%.

In serata, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 5-10%. Le temperature caleranno leggermente, arrivando a toccare i +18-19°C. Il vento sarà più debole, proveniente da nord-est, con una velocità intorno ai 3-5 km/h. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità che si manterrà alta intorno al 90-93%.

In conclusione, Lunedì 9 Settembre a Pistoia vedrà un miglioramento delle condizioni meteorologiche nel corso della giornata, con una diminuzione delle precipitazioni e un graduale aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle raffiche di vento e mantenere un’adeguata protezione in caso di pioggia. Per i prossimi giorni, è previsto un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo sempre più sereno e temperature in lieve aumento.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.2° perc. +20.9° 0.13 mm 8.7 SSO max 14.7 Libeccio 99 % 1006 hPa 4 pioggia leggera +20° perc. +20.6° 0.15 mm 8.2 SSO max 14.9 Libeccio 98 % 1005 hPa 7 pioggia leggera +20.5° perc. +21° 0.24 mm 14.1 SO max 34 Libeccio 94 % 1005 hPa 10 nubi sparse +24.2° perc. +24.3° prob. 56 % 23.7 OSO max 35.3 Libeccio 63 % 1005 hPa 13 nubi sparse +24.1° perc. +24.1° prob. 28 % 14.5 SO max 21.3 Libeccio 60 % 1005 hPa 16 pioggia leggera +22.7° perc. +23° 0.15 mm 6 S max 10.2 Ostro 75 % 1004 hPa 19 cielo sereno +19° perc. +19.4° Assenti 2.8 NNE max 4.5 Grecale 93 % 1006 hPa 22 poche nuvole +18.5° perc. +18.8° Assenti 4.2 NNE max 4.5 Grecale 90 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:32

