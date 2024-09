Meteo Pistoia, le previsioni per domani mercoledì 4 settembre

MeteoWeb

Mercoledì 4 Settembre a Pistoia si prevedono condizioni meteo variabili durante la giornata. La mattina inizierà con nubi sparse, ma nel corso delle ore il cielo si schiarirà, regalando una giornata soleggiata. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e sera sono attese precipitazioni, con piogge leggere e moderate.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa intorno al 5-6%. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +22°C e i +30°C. Il vento soffierà leggero da sud, con raffiche occasionali.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, con una copertura nuvolosa intorno al 8-9%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +32°C. Il vento sarà debole, proveniente da sud-ovest.

In serata, il cielo si coprirà progressivamente, portando a una copertura nuvolosa intorno al 90-99%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +21°C. Sono previste precipitazioni, con piogge leggere e moderate, che potrebbero perdurare per gran parte della notte.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 4 Settembre a Pistoia indicano una giornata all’insegna della variabilità, con un’alternanza di sole e pioggia. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche in evoluzione e di essere preparati a eventuali cambiamenti improvvisi del tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +21.2° perc. +21.5° prob. 32 % 4.5 NNO max 4.4 Maestrale 81 % 1016 hPa 4 nubi sparse +20.5° perc. +20.8° prob. 24 % 4.9 N max 4.6 Tramontana 83 % 1015 hPa 7 cielo sereno +24.7° perc. +25° prob. 5 % 0.6 SE max 1.5 Scirocco 68 % 1015 hPa 10 cielo sereno +30.3° perc. +30.5° prob. 2 % 6.4 S max 5.6 Ostro 44 % 1014 hPa 13 cielo sereno +32.2° perc. +31.7° Assenti 6.8 SSO max 8.5 Libeccio 35 % 1013 hPa 16 poche nuvole +30.5° perc. +30.5° prob. 14 % 10.1 SO max 10.4 Libeccio 42 % 1011 hPa 19 cielo coperto +23.6° perc. +23.8° prob. 42 % 3.6 NO max 5 Maestrale 70 % 1012 hPa 22 pioggia leggera +21.7° perc. +22.1° 0.4 mm 3.1 N max 3.7 Tramontana 81 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:42

