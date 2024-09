Meteo Pistoia, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 13 Settembre a Pistoia indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più asciutto, ma con nuvole persistenti. La temperatura si manterrà su valori freschi, oscillando tra i 10°C e i 16,4°C. La presenza di nuvole e piogge leggeri influenzerà il comfort termico, con un’umidità che si attesterà attorno all’80%.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a +13,6°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 14,8 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attorno al 13%.

Nella mattina, si assisterà a un incremento delle precipitazioni, con pioggia leggera che inizierà a cadere intorno alle 02:00 e continuerà fino alle 08:00. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 12°C, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 91%. La copertura nuvolosa sarà totale, con una probabilità di pioggia che si attesterà tra il 54% e il 100%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno gradualmente. A partire dalle 13:00, si prevede un passaggio a nubi sparse, con temperature che raggiungeranno un massimo di 16,4°C. La velocità del vento rimarrà moderata, attorno ai 13 km/h, e la probabilità di pioggia diminuirà notevolmente, attestandosi attorno al 28%. Tuttavia, le nuvole continueranno a dominare il cielo, con una copertura che si manterrà sopra l’80%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 10°C. Le nuvole rimarranno presenti, con una copertura che raggiungerà il 99%. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non si escludono brevi rovesci. La velocità del vento diminuirà, rendendo l’atmosfera più tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pistoia indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento nel pomeriggio. Nei prossimi giorni, si prevede un’ulteriore stabilizzazione delle condizioni meteo, con temperature in lieve aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Pistoia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.6° perc. +13.2° prob. 13 % 10.1 NNE max 14.8 Grecale 84 % 1005 hPa 3 pioggia leggera +12.9° perc. +12.5° 0.41 mm 12.9 NNE max 23.3 Grecale 86 % 1005 hPa 6 pioggia leggera +12° perc. +11.6° 0.85 mm 14.3 NNE max 29.7 Grecale 91 % 1007 hPa 9 cielo coperto +12.8° perc. +12.4° prob. 55 % 12 NNE max 24.9 Grecale 86 % 1008 hPa 12 cielo coperto +15° perc. +14.3° prob. 51 % 13.5 NNE max 22.3 Grecale 64 % 1010 hPa 15 cielo coperto +13.6° perc. +12.8° prob. 34 % 13.4 NNE max 27.1 Grecale 68 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +11.4° perc. +10.8° 0.2 mm 9.4 NNE max 21.1 Grecale 87 % 1014 hPa 21 cielo coperto +10.3° perc. +9.5° prob. 3 % 6.9 N max 7.1 Tramontana 83 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 19:25

