Meteo Policoro, le previsioni per domani sabato 14 settembre

Le previsioni meteo per Sabato 14 Settembre a Policoro indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le condizioni saranno tranquille, con un cielo sereno che favorirà un abbassamento delle temperature. Man mano che si passerà alla mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che continuerà a intensificarsi nel corso della giornata. Le temperature percepite si manterranno attorno ai 22°C, mentre la velocità del vento varierà, contribuendo a un clima fresco e gradevole.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 17,5°C. La velocità del vento sarà di 21,3 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 29,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 65%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e la temperatura salirà fino a 19°C alle 07:00. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 75% entro le 08:00. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 22,2°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12-24 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che supererà il 90%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20-22°C, mentre la velocità del vento varierà tra 6 e 16 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà bassa.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 17°C. La velocità del vento continuerà a mantenersi moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 23 km/h. L’umidità aumenterà, portando a un clima più fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Policoro nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento a partire da Domenica. Tuttavia, per Sabato, si consiglia di prepararsi a una giornata prevalentemente nuvolosa, con temperature gradevoli e un vento moderato che renderà l’atmosfera fresca. I residenti e i visitatori potranno godere di un clima ideale per attività all’aperto, pur tenendo presente la possibilità di nuvole e frescura durante le ore serali.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Policoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.5° perc. +17° prob. 7 % 21.3 NNO max 29.8 Maestrale 65 % 1009 hPa 3 cielo sereno +16.6° perc. +16° prob. 15 % 21.5 NNO max 29.3 Maestrale 63 % 1010 hPa 6 poche nuvole +18.1° perc. +17.4° prob. 24 % 24.2 NNO max 31.5 Maestrale 54 % 1011 hPa 9 nubi sparse +20.8° perc. +20.1° prob. 30 % 17.9 NNO max 19.5 Maestrale 44 % 1011 hPa 12 nubi sparse +22° perc. +21.2° prob. 30 % 7.1 NNO max 11.4 Maestrale 36 % 1011 hPa 15 cielo coperto +20.7° perc. +19.9° prob. 11 % 16 N max 21.9 Tramontana 41 % 1012 hPa 18 cielo coperto +20.7° perc. +19.8° prob. 17 % 13.2 N max 18.7 Tramontana 39 % 1013 hPa 21 cielo coperto +18.5° perc. +17.8° prob. 16 % 14 NNO max 22.3 Maestrale 52 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 18:59

