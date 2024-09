Meteo Pomigliano d’Arco, le previsioni per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pomigliano d’Arco di Sabato 28 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. Tuttavia, già dalla mattina, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere che continueranno fino a metà giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 24,1°C intorno a mezzogiorno, mentre la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto nel pomeriggio. Con il passare delle ore, le condizioni meteo miglioreranno, con nubi sparse che si faranno spazio nel cielo.

Durante la mattina, dalle 07:00 alle 12:00, si prevedono piogge leggere con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature percepite si manterranno tra i 23°C e i 24°C, con venti moderati provenienti da sud-ovest. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,54mm.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si presenterà coperto, ma senza ulteriori precipitazioni. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 22°C. I venti continueranno a soffiare da ovest, mantenendo una certa intensità, con raffiche che potranno raggiungere i 30km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa diminuirà, portando a un cielo più sereno. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, ma senza la presenza di piogge.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pomigliano d’Arco nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno gradevoli. Domenica e lunedì si prevede un netto miglioramento, con cieli sereni e temperature in aumento, che potrebbero superare i 25°C. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di queste giornate per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Pomigliano d’Arco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.5° perc. +22.8° Assenti 6.7 SE max 11.4 Scirocco 76 % 1013 hPa 3 cielo sereno +21.9° perc. +22.2° Assenti 7.8 SE max 12.1 Scirocco 77 % 1012 hPa 6 cielo sereno +22.2° perc. +22.5° prob. 7 % 8.1 SE max 13.1 Scirocco 77 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +23.3° perc. +23.8° 0.48 mm 10.5 SO max 18.9 Libeccio 80 % 1013 hPa 12 cielo coperto +24.1° perc. +23.8° prob. 71 % 21.5 O max 29.1 Ponente 49 % 1013 hPa 15 cielo coperto +22.5° perc. +22° prob. 2 % 20.9 O max 29.6 Ponente 49 % 1014 hPa 18 nubi sparse +20.3° perc. +19.9° prob. 2 % 15.4 O max 26.2 Ponente 58 % 1016 hPa 21 nubi sparse +19.8° perc. +19.4° Assenti 12.2 O max 22.5 Ponente 63 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:44

