Meteo Pompei, le previsioni per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pompei di Domenica 15 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19,8°C della notte e i 23,8°C nel corso della mattina. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 11,4 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto elevata, raggiungendo punte del 100% in alcune ore della giornata.

Durante la notte, Pompei avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 19,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 53%, con un’umidità del 43%. La velocità del vento sarà molto contenuta, attorno ai 2,1 km/h, proveniente da Est-Sud Est.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che salirà fino a 23,8°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 93% intorno a mezzogiorno. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, attorno al 32%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti che soffieranno a una velocità di circa 10 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 22°C verso le ore serali. La copertura nuvolosa raggiungerà il 96% e l’umidità si attesterà attorno al 39%. Anche in questo frangente, la ventilazione rimarrà debole, con raffiche che non supereranno i 11,1 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che salirà fino al 50%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pompei nei prossimi giorni indicano una certa stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una predominanza di cieli nuvolosi. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità potrebbe rendere l’atmosfera un po’ pesante. Domani e dopodomani, le condizioni meteo continueranno a essere simili, con temperature che varieranno tra i 19°C e i 24°C.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Pompei

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.8° perc. +18.9° Assenti 2.1 ESE max 4.9 Scirocco 43 % 1014 hPa 3 nubi sparse +19° perc. +18.1° Assenti 0.3 NNE max 3.5 Grecale 47 % 1013 hPa 6 nubi sparse +19.3° perc. +18.5° Assenti 0.9 E max 2.4 Levante 47 % 1013 hPa 9 cielo coperto +22.4° perc. +21.5° Assenti 5.1 ONO max 6.3 Maestrale 33 % 1013 hPa 12 cielo coperto +23.6° perc. +22.9° Assenti 10 O max 9.5 Ponente 32 % 1013 hPa 15 cielo coperto +23.1° perc. +22.5° Assenti 10.8 OSO max 8.8 Libeccio 37 % 1013 hPa 18 cielo coperto +22° perc. +21.3° Assenti 7.3 ONO max 9.6 Maestrale 39 % 1014 hPa 21 nubi sparse +21.4° perc. +20.9° Assenti 3.5 ONO max 6.2 Maestrale 50 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:06

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.