Meteo Pompei, le previsioni per domani mercoledì 11 settembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Pompei indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima, e non si prevedono precipitazioni significative, tranne un possibile accenno di pioggia leggera in serata. I venti saranno deboli, contribuendo a un clima piacevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 23,2°C, con un cielo che si presenterà inizialmente con nubi sparse per poi diventare sereno. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord Est, con raffiche che non supereranno i 7,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 50%, creando un’atmosfera fresca e confortevole.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 27,9°C intorno alle 11:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto i 12,5 km/h. L’umidità si ridurrà, portandosi al 39%, rendendo l’aria più secca e gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di circa 27,6°C alle 13:00. Le condizioni di cielo sereno continueranno a dominare, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1009 hPa, contribuendo a mantenere un clima stabile e privo di perturbazioni.

La sera porterà un leggero cambiamento, con temperature che scenderanno a 24,1°C alle 21:00. Sebbene il cielo rimanga sereno, ci sarà una probabilità di pioggia leggera in tarda serata, con un accumulo previsto di 0,13 mm. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 69%, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pompei mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori piacevoli e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti, soprattutto in serata, quando potrebbe verificarsi qualche sporadica pioggia. La settimana si prospetta quindi favorevole per attività all’aperto, con un clima che continuerà a essere gradevole.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Pompei

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.2° perc. +22.8° Assenti 6.4 NE max 7.1 Grecale 50 % 1009 hPa 3 cielo sereno +22.4° perc. +22.1° Assenti 5.8 NE max 5.5 Grecale 57 % 1009 hPa 6 cielo sereno +23.1° perc. +22.9° Assenti 3.7 NE max 4.1 Grecale 54 % 1009 hPa 9 cielo sereno +27.4° perc. +27° Assenti 4.5 OSO max 3.2 Libeccio 36 % 1010 hPa 12 cielo sereno +27.8° perc. +27.5° Assenti 12.5 OSO max 7.7 Libeccio 39 % 1009 hPa 15 cielo sereno +26.8° perc. +26.9° Assenti 10.2 OSO max 7.7 Libeccio 43 % 1009 hPa 18 cielo sereno +24.9° perc. +24.8° Assenti 6.2 OSO max 5.5 Libeccio 51 % 1010 hPa 21 cielo sereno +24.1° perc. +24° prob. 12 % 5 OSO max 5.9 Libeccio 57 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 19:13

