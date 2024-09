Meteo Pontassieve, le previsioni per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pontassieve di Domenica 15 Settembre indicano una giornata prevalentemente serena, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso della mattinata si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. I dati meteorologici suggeriscono una diminuzione della copertura nuvolosa e un aumento delle temperature, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, il cielo sarà coperto con una temperatura che varierà da +13,1°C a +12,1°C. L’umidità si manterrà attorno al 54% e 59%, mentre il vento sarà debole, proveniente da Est-Sud Est, con velocità di circa 3 km/h. A partire dalle 06:00, si passerà a condizioni di nubi sparse, con una temperatura che salirà a +14°C. L’umidità rimarrà alta, ma il cielo inizierà a schiarirsi.

Durante la mattina, dalle 08:00 alle 12:00, il cielo si presenterà con nubi sparse e poche nuvole, con temperature che raggiungeranno i 23,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori contenuti, tra 4,6 km/h e 9,2 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi intorno al 39%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con un cielo completamente sereno. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,9°C e 21,7°C tra le 15:00 e le 16:00. Il vento sarà leggero, con raffiche che non supereranno i 11,4 km/h. L’umidità continuerà a scendere, rendendo l’aria più secca e confortevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14°C. Il cielo rimarrà sereno, con umidità che aumenterà nuovamente, raggiungendo valori intorno all’83%. Il vento si farà più debole, con velocità che non supereranno i 4,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pontassieve indicano una giornata di Domenica 15 Settembre caratterizzata da un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un cielo sereno e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori simili. Pertanto, sarà un’ottima opportunità per godere delle attività all’aperto e approfittare del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Pontassieve

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.4° perc. +12.1° Assenti 3.4 ESE max 3.3 Scirocco 52 % 1016 hPa 4 nubi sparse +12.1° perc. +10.9° Assenti 1.5 ESE max 1.9 Scirocco 57 % 1015 hPa 7 cielo coperto +16.8° perc. +16° Assenti 1.2 ESE max 2.5 Scirocco 53 % 1014 hPa 10 nubi sparse +21.9° perc. +21.2° Assenti 8 OSO max 8.5 Libeccio 43 % 1014 hPa 13 cielo sereno +23.5° perc. +23° Assenti 9.6 OSO max 6.4 Libeccio 39 % 1013 hPa 16 cielo sereno +21.7° perc. +21.3° Assenti 9 OSO max 11.4 Libeccio 51 % 1012 hPa 19 cielo sereno +15.5° perc. +15.2° Assenti 1.7 ESE max 2.8 Scirocco 79 % 1014 hPa 22 cielo sereno +14.3° perc. +14° Assenti 4.2 E max 4.1 Levante 83 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 19:19

