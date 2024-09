Meteo Pontecagnano Faiano, le previsioni per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pontecagnano Faiano indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa varierà, ma non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 24°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 87% di nuvolosità. Anche in questa fase della giornata, non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà attorno al 67%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C, con una leggera diminuzione prevista verso il tardo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6 e i 12 km/h, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 85%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni, con un cielo che si presenterà con poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 12%, e il vento rimarrà leggero, favorendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pontecagnano Faiano nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una predominanza di condizioni nuvolose. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo le giornate favorevoli per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni possono variare.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Pontecagnano Faiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.2° perc. +19.4° Assenti 3.8 ESE max 5.1 Scirocco 83 % 1018 hPa 3 nubi sparse +18.9° perc. +19.1° Assenti 4.9 ESE max 6.3 Scirocco 85 % 1018 hPa 6 nubi sparse +20° perc. +20.2° Assenti 4.9 ESE max 8 Scirocco 81 % 1018 hPa 9 nubi sparse +23.2° perc. +23.4° prob. 1 % 7.3 SSO max 12.1 Libeccio 70 % 1018 hPa 12 cielo coperto +24.6° perc. +24.9° Assenti 11.7 SSO max 15 Libeccio 66 % 1018 hPa 15 nubi sparse +23.7° perc. +24° Assenti 11 SSO max 13.2 Libeccio 71 % 1017 hPa 18 nubi sparse +20.9° perc. +21.3° Assenti 5.2 SSE max 7.4 Scirocco 87 % 1017 hPa 21 poche nuvole +20.1° perc. +20.5° Assenti 4.6 SE max 7 Scirocco 89 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:46

