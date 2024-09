Meteo Pontecagnano Faiano, le previsioni per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pontecagnano Faiano di Lunedì 16 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piuttosto sereno, che si trasformerà nel corso della giornata con l’arrivo di piogge leggere. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 23,7°C nel pomeriggio, mentre la sera si registreranno temperature più fresche, attorno ai 17,3°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a condizioni di cielo coperto e piogge nel pomeriggio e in serata.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con poche nuvole e una temperatura di circa 17,8°C. La mattina inizierà con un cielo sereno, che favorirà un aumento della temperatura fino a 20,2°C alle ore 7:00. Tuttavia, già dalle ore 10:00, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una temperatura di 23,6°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un aumento significativo della copertura nuvolosa, con il passaggio a condizioni di pioggia leggera a partire dalle ore 15:00. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 23,7°C alle ore 13:00, per poi scendere a 19°C entro le 18:00. Le precipitazioni si intensificheranno, con valori di pioggia che raggiungeranno i 0,93mm alle 17:00.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 17,3°C. Le piogge continueranno, con una copertura nuvolosa totale e intensità di pioggia che si manterrà costante. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 14km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Pontecagnano Faiano indicano un inizio di giornata sereno, ma con un rapido cambiamento verso condizioni di pioggia nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate, rendendo le giornate più gradevoli. Gli amanti del sole potranno quindi aspettarsi un ritorno alla normalità meteorologica, con temperature più calde e meno precipitazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +17.8° perc. +17.4° Assenti 5 ENE max 5.3 Grecale 66 % 1014 hPa 3 nubi sparse +17.5° perc. +17.1° prob. 10 % 6.3 ENE max 5.7 Grecale 71 % 1012 hPa 6 nubi sparse +18.5° perc. +18.1° prob. 19 % 8.1 NE max 9.6 Grecale 67 % 1012 hPa 9 poche nuvole +22.5° perc. +22.2° prob. 22 % 5.2 NE max 6 Grecale 53 % 1012 hPa 12 nubi sparse +23.6° perc. +23.3° prob. 19 % 1.7 SO max 5.9 Libeccio 49 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +22.4° perc. +22.2° 0.23 mm 7.3 SSO max 7.3 Libeccio 59 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +19° perc. +18.9° 0.64 mm 4.5 E max 6.6 Levante 74 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +17.6° perc. +17.3° 0.19 mm 10.4 NE max 12.5 Grecale 72 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:03

