Meteo Pontedera, le previsioni per domani domenica 8 settembre

Le previsioni meteo a Pontedera per Domenica 8 Settembre prevedono condizioni meteorologiche mutevoli durante la giornata. Al mattino, ci aspettiamo piogge moderate con una copertura nuvolosa quasi totale. Le temperature si manterranno intorno ai 22°C, con una percezione di calore leggermente superiore.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a caratterizzare il meteo di Pontedera, con precipitazioni moderate e una temperatura che si attesterà intorno ai 24°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e il vento soffierà a velocità variabile, con raffiche leggere provenienti da diverse direzioni.

In serata, la situazione meteorologica si aggraverà con forti piogge che potrebbero portare a una quantità significativa di precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con una percezione di fresco dovuta alle condizioni climatiche avverse. Il vento potrebbe aumentare leggermente di intensità, ma rimarrà comunque moderato.

Considerando le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pontedera, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali piogge e venti. Restate aggiornati sulle previsioni meteo locali per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 8 Settembre a Pontedera

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.7° perc. +21.9° prob. 8 % 4.6 NE max 5.1 Grecale 77 % 1014 hPa 4 cielo coperto +21.5° perc. +21.8° prob. 11 % 5 ENE max 5 Grecale 80 % 1013 hPa 7 pioggia leggera +22.6° perc. +23.1° 0.76 mm 4 SE max 6.3 Scirocco 84 % 1014 hPa 10 pioggia moderata +22.2° perc. +22.9° 1.69 mm 2.8 NE max 4.1 Grecale 91 % 1015 hPa 13 cielo coperto +23.9° perc. +24.5° prob. 42 % 8 ENE max 10.8 Grecale 85 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +22.5° perc. +23.2° 0.83 mm 5.1 ONO max 5.5 Maestrale 91 % 1012 hPa 19 pioggia moderata +20.5° perc. +21° 1.18 mm 3.9 SO max 5.3 Libeccio 95 % 1011 hPa 22 pioggia moderata +20° perc. +20.6° 1.34 mm 3.2 E max 5.3 Levante 98 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:35

