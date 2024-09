Meteo Pordenone, le previsioni per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Pordenone si presenterà con condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, caratterizzato da una copertura nuvolosa totale. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 12,2°C e i 18°C durante il giorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto tranquilla. L’umidità si attesterà attorno all’80%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria.

Durante la notte, Pordenone avrà un cielo coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 12°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, attorno ai 11,6°C, a causa della presenza di umidità elevata. La velocità del vento sarà bassa, con direzione prevalentemente da Nord, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 17,8°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fase della giornata, l’umidità rimarrà alta, attorno al 64%, e il vento si manterrà debole, con velocità che non supereranno i 5 km/h. Non si prevedono piogge, rendendo la mattinata adatta per attività all’aperto, sebbene la copertura nuvolosa possa risultare opprimente.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi intorno ai 15-18°C. Il cielo rimarrà coperto, e l’umidità continuerà a mantenersi elevata. Anche in questo intervallo, non si registreranno precipitazioni, ma la sensazione di freschezza aumenterà con l’abbassarsi delle temperature. Il vento sarà sempre debole, contribuendo a un clima tranquillo.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14-15°C. Il cielo rimarrà coperto, e l’umidità si manterrà alta, rendendo l’atmosfera piuttosto umida. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, e il vento continuerà a essere debole, con direzione variabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Pordenone nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi nel meteo, e l’umidità elevata potrebbe rendere le giornate più fresche rispetto alle temperature registrate. Gli amanti del sole dovranno attendere giorni migliori, mentre chi preferisce un clima più fresco troverà queste condizioni favorevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.2° perc. +11.6° Assenti 4.6 N max 4.7 Tramontana 81 % 1020 hPa 3 cielo coperto +12.4° perc. +11.8° Assenti 1.6 NNE max 2.1 Grecale 79 % 1018 hPa 6 cielo coperto +12.7° perc. +12.1° Assenti 1.8 NNE max 2.3 Grecale 80 % 1018 hPa 9 cielo coperto +16.2° perc. +15.6° Assenti 2 SSE max 1.6 Scirocco 69 % 1018 hPa 12 cielo coperto +17.8° perc. +17.3° Assenti 4.9 SSO max 4.1 Libeccio 64 % 1016 hPa 15 cielo coperto +17.3° perc. +16.9° Assenti 4.4 SO max 4.3 Libeccio 70 % 1015 hPa 18 cielo coperto +15.6° perc. +15.2° Assenti 3 NNO max 3.3 Maestrale 76 % 1014 hPa 21 cielo coperto +15.2° perc. +14.8° prob. 3 % 1.2 SSO max 1.9 Libeccio 78 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:44

