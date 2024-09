Meteo Portici, le previsioni per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 15 Settembre a Portici si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera presenza di nubi sparse nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19,7°C e i 23,1°C. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da ovest, con velocità che raggiungeranno i 14,2 km/h nel pomeriggio. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno al 45%, contribuendo a una sensazione di calore percepita leggermente superiore rispetto ai valori reali.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 19,1°C. La copertura nuvolosa varierà, ma rimarrà sotto il 60%. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra i 3,6 km/h e i 6,8 km/h, rendendo la notte tranquilla e senza precipitazioni.

Nella mattina, il cielo si farà più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% intorno alle 07:00. Le temperature saliranno progressivamente, toccando i 22°C entro le 10:00. I venti continueranno a mantenersi leggeri, con una velocità che varierà tra i 4,5 km/h e i 9,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 40-47%, garantendo una mattinata fresca ma umida.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che raggiungeranno il picco di 23,1°C alle 13:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 91-95%, mentre i venti aumenteranno leggermente in intensità, arrivando a 14,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità continuerà a oscillare tra il 36% e il 41%.

La sera porterà un leggero miglioramento, con un ritorno a nubi sparse. Le temperature scenderanno lentamente, attestandosi intorno ai 21,2°C entro le 23:00. I venti si manterranno leggeri, con velocità attorno ai 9,4 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 58%, ma senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Portici nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature gradevoli. Lunedì e martedì si prevede un leggero aumento delle temperature, mentre mercoledì potrebbe esserci un cambiamento, con l’arrivo di possibili precipitazioni. Gli appassionati di attività all’aperto dovranno tenere d’occhio le previsioni meteo per pianificare al meglio le loro giornate.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Portici

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.7° perc. +18.9° Assenti 5 N max 9.3 Tramontana 43 % 1014 hPa 3 nubi sparse +18.8° perc. +18° Assenti 6.4 NNO max 8.9 Maestrale 47 % 1013 hPa 6 nubi sparse +18.7° perc. +17.9° Assenti 4.5 N max 5.1 Tramontana 47 % 1013 hPa 9 cielo coperto +21.4° perc. +20.6° Assenti 5.9 NO max 6.2 Maestrale 37 % 1013 hPa 12 cielo coperto +22.8° perc. +22.1° Assenti 9.8 O max 8.5 Ponente 35 % 1014 hPa 15 cielo coperto +22.9° perc. +22.2° Assenti 13.2 O max 11.1 Ponente 37 % 1013 hPa 18 cielo coperto +22.2° perc. +21.6° Assenti 10.7 ONO max 12.9 Maestrale 45 % 1013 hPa 21 nubi sparse +21.7° perc. +21.3° Assenti 9.4 ONO max 12.2 Maestrale 54 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:07

