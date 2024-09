Meteo Portici, le previsioni per la prossima settimana 30 Settembre – 3 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 30 Settembre, il cielo sarà sereno con una temperatura di +18,2°C e un’umidità attorno al 49%. Durante la mattina, la temperatura salirà a +23,1°C, mantenendo condizioni di cielo sereno. Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile con la stessa temperatura massima. Martedì 1 Ottobre, si prevede un cielo sereno e temperature simili, con umidità che aumenterà fino al 64% in serata. Mercoledì 2 Ottobre, il tempo cambierà con nubi sparse e piogge leggere, mentre Giovedì 3 Ottobre, le piogge moderate diventeranno predominanti, con temperature intorno ai 21°C e umidità elevata.

Lunedì 30 Settembre

Nella notte di Lunedì 30 Settembre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai +18,2°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, a +17,4°C. La velocità del vento sarà di circa 12,4 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 15,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 49%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1022 hPa. Questo clima sereno continuerà fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con una temperatura che salirà fino a +23,1°C alle ore 12:00. La temperatura percepita sarà di +22,4°C. La velocità del vento varierà tra 3,7 km/h e 10,2 km/h, sempre da direzione Ovest. L’umidità si attesterà tra il 34% e il 37%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1019 hPa.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile con cielo sereno e una temperatura massima di +23,1°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 16,3 km/h alle ore 15:00, con direzione Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 39%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere, arrivando a 1019 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno e la temperatura scenderà gradualmente fino a +19,9°C alle ore 23:00. La velocità del vento si ridurrà a circa 4 km/h, con umidità che aumenterà fino al 58%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1019 hPa.

Martedì 1 Ottobre

La notte di Martedì 1 Ottobre si presenterà con cielo sereno e una temperatura di +19,6°C. La temperatura percepita sarà di +19,2°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 3 km/h, proveniente da Nord Est. L’umidità si attesterà al 57%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con una temperatura che salirà fino a +22,6°C alle ore 12:00. La temperatura percepita sarà di +22,3°C. La velocità del vento varierà tra 5,1 km/h e 10,1 km/h, sempre da direzione Sud Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 52%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1017 hPa.

Nel pomeriggio, ci saranno poche nuvole, con una temperatura massima di +22,7°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 11 km/h, con direzione Sud Ovest. L’umidità si manterrà al 53%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere, arrivando a 1016 hPa.

Infine, nella sera, il cielo presenterà nubi sparse, con una temperatura che scenderà fino a +19,9°C alle ore 23:00. La velocità del vento sarà di circa 2,1 km/h, con umidità che aumenterà fino al 64%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1014 hPa.

Mercoledì 2 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 2 Ottobre, il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole e la temperatura si attesterà intorno ai +19,8°C. La temperatura percepita sarà di +19,5°C. La velocità del vento sarà di circa 2 km/h, proveniente da Sud. L’umidità si manterrà attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Durante la mattina, il cielo presenterà nubi sparse, con una temperatura che salirà fino a +22,4°C alle ore 11:00. La temperatura percepita sarà di +22,3°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12,5 km/h da direzione Sud. L’umidità si attesterà al 61%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1011 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto, con una temperatura massima di +22,8°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 14 km/h, sempre da direzione Sud. L’umidità aumenterà fino al 64%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere, arrivando a 1010 hPa.

Infine, nella sera, si prevedono piogge leggere, con una temperatura che scenderà fino a +21,1°C alle ore 23:00. La velocità del vento sarà di circa 16,2 km/h, con umidità che raggiungerà il 84%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1008 hPa.

Giovedì 3 Ottobre

Nella notte di Giovedì 3 Ottobre, si prevedono piogge moderate, con una temperatura di +21,2°C. La temperatura percepita sarà di +21,4°C. La velocità del vento sarà di circa 15,9 km/h, proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità si attesterà all’81%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1008 hPa.

Durante la mattina, le piogge continueranno, con una temperatura che scenderà a +20,9°C alle ore 01:00. La velocità del vento sarà di circa 11,6 km/h. L’umidità aumenterà fino all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1008 hPa.

Nel pomeriggio, le piogge si manterranno leggere, con una temperatura massima di +20,5°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 10,4 km/h, con umidità che raggiungerà il 82%. La pressione atmosferica continuerà a scendere, arrivando a 1007 hPa.

Infine, nella sera, le piogge moderate proseguiranno, con una temperatura che scenderà fino a +21,1°C alle ore 23:00. La velocità del vento sarà di circa 16,2 km/h, con umidità che raggiungerà il 84%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1008 hPa.

In conclusione, i prossimi giorni a Portici si presenteranno con un inizio di settimana caratterizzato da condizioni meteo prevalentemente serene e temperature gradevoli, seguite da un aumento della nuvolosità e piogge a partire da Mercoledì. Si consiglia di prepararsi per un cambio di tempo significativo, specialmente per Giovedì, quando le piogge potrebbero intensificarsi.

