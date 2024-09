Meteo Porto Torres, le previsioni per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Porto Torres di Giovedì 12 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. La temperatura si manterrà su valori relativamente miti, ma l’umidità e il vento contribuiranno a creare una sensazione di disagio. La copertura nuvolosa sarà predominante, con cieli coperti e piogge intermittenti che si alterneranno a momenti di maggiore stabilità.

Durante la notte, il meteo si presenterà inizialmente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 21,6°C. Tuttavia, già dalle prime ore del mattino, le nuvole inizieranno a coprire il cielo, portando a una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno stabili, con valori che varieranno tra 21°C e 22°C. Il vento soffierà da ovest a una velocità di circa 30 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 50 km/h, creando condizioni di vento fresco.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e si verificheranno le prime piogge leggere. La temperatura percepita scenderà fino a 20°C e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 83%. Le precipitazioni inizieranno a intensificarsi, con piogge moderate che si registreranno intorno a mezzogiorno, portando a un accumulo di circa 3,29 mm. Il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una brezza tesa.

Nel pomeriggio, il maltempo si intensificherà ulteriormente, con forti piogge che si verificheranno tra le 13:00 e le 15:00. Le temperature scenderanno ulteriormente, arrivando a un massimo di 18,8°C. Le precipitazioni potrebbero superare i 10 mm, con un picco di 13,45 mm alle 14:00. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 91%, e il vento continuerà a soffiare da ovest-nord-ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 31,8 km/h.

Durante la sera, le piogge si attenueranno, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 18°C, con un’umidità che si manterrà alta. Le precipitazioni si ridurranno a piogge leggere, con accumuli minimi. Il vento, sebbene meno intenso rispetto al pomeriggio, continuerà a soffiare con una certa forza, mantenendo condizioni di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Porto Torres indicano una giornata di maltempo, con piogge significative e temperature in calo. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una graduale diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Porto Torres

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +21.7° perc. +21.8° Assenti 26.1 O max 37.9 Ponente 72 % 1012 hPa 4 nubi sparse +21.6° perc. +21.7° prob. 1 % 30.2 ONO max 40.6 Maestrale 72 % 1011 hPa 7 cielo coperto +22.3° perc. +22.2° Assenti 32.5 ONO max 50.1 Maestrale 61 % 1012 hPa 10 pioggia leggera +21.4° perc. +21.5° 0.55 mm 27.6 O max 34.4 Ponente 74 % 1011 hPa 13 forte pioggia +18.8° perc. +19.1° 10.79 mm 10.7 NO max 16 Maestrale 93 % 1009 hPa 16 pioggia moderata +18.4° perc. +18.6° 1.46 mm 17.3 ONO max 21 Maestrale 89 % 1009 hPa 19 pioggia leggera +19° perc. +18.9° 0.37 mm 28.5 ONO max 35.1 Maestrale 75 % 1010 hPa 22 cielo coperto +19° perc. +18.6° prob. 49 % 27 O max 40.8 Ponente 62 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.