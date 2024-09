Meteo Porto Torres, le previsioni per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Porto Torres per Giovedì 19 Settembre si presenteranno favorevoli, con un cielo prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 17,9°C, con una leggera brezza proveniente da sud-est. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, garantendo un’ottima visibilità e un’atmosfera tranquilla.

Nella mattina, il meteo continuerà a mantenere un cielo sereno, con temperature che saliranno fino a 21,7°C intorno alle 11:00. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 4 km/h e i 10,7 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità si attesterà attorno al 58-69%, garantendo un comfort climatico ottimale per le attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 22°C intorno alle 12:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 19°C nel tardo pomeriggio. La brezza si intensificherà leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 17,1 km/h. Anche in questa fase della giornata, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa minima, permettendo di godere di un bel sole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18°C. I venti continueranno a soffiare da est, mantenendo una leggera brezza. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia che rimarrà assente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Porto Torres nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Venerdì e Sabato si prevede un leggero calo delle temperature, ma senza variazioni significative nel meteo. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un clima ideale per godere delle bellezze della zona.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Porto Torres

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.7° perc. +17.5° prob. 9 % 5.1 ESE max 5.3 Scirocco 76 % 1014 hPa 4 cielo sereno +17.3° perc. +17.2° prob. 4 % 6.9 ENE max 8 Grecale 78 % 1013 hPa 7 cielo sereno +18.8° perc. +18.5° prob. 4 % 4 E max 5.6 Levante 69 % 1014 hPa 10 cielo sereno +21.2° perc. +20.9° prob. 9 % 6.3 NNO max 6.3 Maestrale 59 % 1014 hPa 13 cielo sereno +21.7° perc. +21.5° Assenti 16 NNO max 12.4 Maestrale 62 % 1013 hPa 16 cielo sereno +20.6° perc. +20.5° Assenti 15.4 NNO max 15.6 Maestrale 69 % 1013 hPa 19 cielo sereno +19.1° perc. +19° Assenti 9.3 ENE max 11.3 Grecale 76 % 1014 hPa 22 cielo sereno +18.7° perc. +18.7° Assenti 12.5 ESE max 13.6 Scirocco 77 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 19:24

