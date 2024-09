Meteo Porto Torres, le previsioni per domani martedì 10 settembre

MeteoWeb

Martedì 10 Settembre a Porto Torres si prevedono condizioni meteo stabili e piuttosto gradevoli. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da poche nuvole e una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest. La temperatura si attesterà intorno ai 22-23°C con un’umidità che si manterrà intorno al 70% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non sono previste precipitazioni. La temperatura percepite si manterrà costante intorno ai 23°C con una brezza tesa che soffierà a una velocità di circa 30km/h.

Nel pomeriggio, il cielo sarà nuvoloso con una probabilità di piogge molto bassa. Le temperature si manterranno intorno ai 23°C con una leggera diminuzione della velocità del vento, che soffierà a circa 25-30km/h.

In serata, le condizioni meteo rimarranno stabili con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 22°C. Il vento sarà ancora presente, ma con una intensità leggermente inferiore rispetto alle ore centrali della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Porto Torres per Martedì 10 Settembre indicano un clima gradevole e senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno costanti durante l’arco della giornata, con una leggera brezza che accompagnerà i cittadini di Porto Torres. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni del vento e alla copertura nuvolosa che potrebbe aumentare nel corso della giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.7° perc. +22.9° prob. 9 % 36.5 ONO max 49.2 Maestrale 71 % 1011 hPa 4 nubi sparse +21.9° perc. +22° prob. 3 % 37.6 NO max 45.1 Maestrale 69 % 1010 hPa 7 cielo coperto +22° perc. +22.1° Assenti 30.1 ONO max 35.1 Maestrale 68 % 1011 hPa 10 nubi sparse +23° perc. +23.1° Assenti 26.7 ONO max 28.9 Maestrale 65 % 1011 hPa 13 nubi sparse +23.1° perc. +23.1° Assenti 28.5 ONO max 29.2 Maestrale 64 % 1011 hPa 16 nubi sparse +22.7° perc. +22.7° Assenti 24.6 O max 28 Ponente 64 % 1011 hPa 19 nubi sparse +21.9° perc. +22° Assenti 14.7 O max 23.1 Ponente 71 % 1011 hPa 22 nubi sparse +22.2° perc. +22.2° Assenti 16.5 O max 22.9 Ponente 67 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:39

