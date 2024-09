Meteo Porto Torres, le previsioni per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Mercoledì 25 Settembre a Porto Torres si presenteranno caratterizzate da un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento nel corso della mattinata. La previsione del tempo indica che le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 24,7°C nel pomeriggio. I venti saranno prevalentemente moderati, provenienti da sud e sud-ovest, con raffiche che potranno toccare i 28,7 km/h.

Durante la notte, le condizioni saranno instabili, con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 99%. Le temperature si manterranno sui 20,4°C, con un’umidità elevata che si aggirerà attorno all’87%. I venti soffieranno a una velocità di circa 13 km/h.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un graduale miglioramento. Le prime ore del giorno vedranno ancora pioggia leggera, ma già dalle 07:00 il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 23°C entro le 08:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 19,4 km/h. La copertura nuvolosa diminuirà drasticamente, passando dal 50% al 5% entro le 10:00.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà inizialmente sereno, ma a partire dalle 13:00 si prevede un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che porteranno a una copertura nuvolosa del 61%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24,4°C, mentre i venti continueranno a soffiare da sud-ovest a una velocità di circa 21 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà coperto. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 21°C. L’umidità rimarrà alta, superando l’83%, e i venti continueranno a mantenere una certa intensità, con raffiche che potranno arrivare fino a 28,3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Porto Torres indicano un mercoledì caratterizzato da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento durante la mattinata e un pomeriggio prevalentemente sereno. Tuttavia, la sera porterà nuovamente nuvole e temperature in calo. Nei giorni successivi, si prevede un ritorno a condizioni più stabili, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo il clima complessivamente gradevole.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Porto Torres

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.4° perc. +20.7° 0.47 mm 13.1 SSO max 20.7 Libeccio 85 % 1014 hPa 4 pioggia leggera +20.1° perc. +20.4° 0.29 mm 13.6 SSO max 22 Libeccio 85 % 1013 hPa 7 cielo sereno +21.7° perc. +21.9° prob. 30 % 16.5 S max 26.7 Ostro 76 % 1015 hPa 10 cielo sereno +24.2° perc. +24.3° prob. 15 % 21 SO max 27.4 Libeccio 62 % 1015 hPa 13 cielo coperto +24.4° perc. +24.6° prob. 3 % 21.3 SO max 27.2 Libeccio 63 % 1015 hPa 16 nubi sparse +23.1° perc. +23.4° Assenti 17.9 SO max 24 Libeccio 72 % 1015 hPa 19 cielo coperto +21.4° perc. +21.7° prob. 12 % 13.8 S max 22.7 Ostro 83 % 1016 hPa 22 cielo coperto +20.8° perc. +21.3° prob. 3 % 16.8 S max 28.3 Ostro 90 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 19:13

