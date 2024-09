Meteo Porto Torres, le previsioni per la prossima settimana 16 – 19 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 16 Settembre, il cielo sarà sereno con una temperatura di circa +18,8°C. La mattina porterà un aumento della temperatura fino a +20,3°C, con cielo prevalentemente coperto e umidità al 67%. Nel pomeriggio, si prevede pioggia leggera e una temperatura di 20,9°C, mentre la sera il cielo si presenterà con nubi sparse e temperatura a 19,2°C. Martedì, il tempo rimarrà instabile con piogge e temperature fino a 22°C. Mercoledì ci sarà un miglioramento, con cielo sereno e temperature che toccheranno 22,4°C. Giovedì, il cielo sarà sereno con temperature attorno ai 21,9°C.

Lunedì 16 Settembre

Nella notte di Lunedì 16 Settembre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una temperatura di circa +18,8°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità del 62% e una pressione atmosferica di 1014 hPa. La velocità del vento si attesterà intorno ai 17,5 km/h, proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 27 km/h. Questo scenario di stabilità continuerà fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, si osserverà un aumento della temperatura fino a +20,3°C. Il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La velocità del vento aumenterà, toccando i 21,3 km/h, e le raffiche potranno arrivare a 30,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1011 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente, con pioggia leggera prevista a partire dalle 12:00. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 20,9°C, con una copertura nuvolosa che rimarrà al 100%. Le precipitazioni saranno leggere, con un’intensità di 0.1 mm. La velocità del vento si ridurrà a 14,4 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 70%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che scenderà a 19,2°C. La velocità del vento sarà di 7,7 km/h, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 74%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1010 hPa.

Martedì 17 Settembre

La notte di Martedì 17 Settembre inizierà con nubi sparse e una temperatura di +18,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 61%, con un’umidità del 74% e una pressione atmosferica di 1009 hPa. La velocità del vento sarà di 8,8 km/h, proveniente da Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 11,8 km/h.

Durante la mattina, a partire dalle 08:00, si prevede un incremento della temperatura fino a 20,4°C, accompagnata da pioggia leggera. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una velocità del vento che aumenterà fino a 28,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1010 hPa.

Nel pomeriggio, il tempo continuerà a essere coperto, con una temperatura che raggiungerà i 22°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 24,7 km/h, con una copertura nuvolosa che scenderà al 90%. Le precipitazioni saranno assenti, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 54%.

Nella sera, il cielo si schiarirà leggermente, presentando poche nuvole e una temperatura di 18,5°C. La velocità del vento sarà di 16,5 km/h, con un’umidità che si manterrà al 67%. La pressione atmosferica salirà a 1012 hPa.

Mercoledì 18 Settembre

La notte di Mercoledì 18 Settembre si prevede con nubi sparse e una temperatura di +18,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 51%, con un’umidità del 70% e una pressione atmosferica di 1012 hPa. La velocità del vento sarà di 17,2 km/h, proveniente da Est.

Durante la mattina, a partire dalle 09:00, il cielo sarà coperto con una temperatura che salirà fino a 21,2°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 97%, mentre la velocità del vento si attesterà intorno ai 13 km/h. L’umidità si manterrà al 59% e la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con nubi sparse e una temperatura che toccherà i 22,4°C. La velocità del vento aumenterà a 25,2 km/h, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 22%. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità si manterrà al 62%.

Nella sera, il cielo sarà sereno con una temperatura di 19,4°C. La velocità del vento sarà di 20,7 km/h, con un’umidità che si attesterà al 76%. La pressione atmosferica salirà a 1015 hPa.

Giovedì 19 Settembre

Nella notte di Giovedì 19 Settembre, il cielo sarà sereno con una temperatura di +19°C. La copertura nuvolosa sarà minima, al 1%, con un’umidità del 78% e una pressione atmosferica di 1015 hPa. La velocità del vento sarà di 18,9 km/h, proveniente da Est.

Durante la mattina, a partire dalle 08:00, si prevede un incremento della temperatura fino a 21°C, con una copertura nuvolosa che rimarrà al 100%. La velocità del vento aumenterà fino a 25,8 km/h, mentre l’umidità scenderà al 65%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1013 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una temperatura che raggiungerà i 21,9°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 25,4 km/h, con una copertura nuvolosa che rimarrà alta. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità si manterrà al 62%.

Nella sera, il cielo si presenterà sereno con una temperatura di 19,1°C. La velocità del vento sarà di 20,1 km/h, con un’umidità che si attesterà al 77%. La pressione atmosferica salirà a 1014 hPa.

In conclusione, i prossimi giorni a Porto Torres si caratterizzeranno per un alternarsi di condizioni meteo, con piogge leggere previste all’inizio della settimana e un miglioramento verso il fine settimana, con temperature che si manterranno generalmente miti. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni meteo, specialmente per chi ha in programma attività all’aperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.